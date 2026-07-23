Caso Mila Yankelevich: se conocieron detalles del acuerdo de culpabilidad que firmó el capitán de la remolcadora

El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones fue contundente al describir lo ocurrido. "Tres niños perdieron la vida en una tragedia que jamás debió haber ocurrido. Yusiel López Insúa operaba un remolcador que empujaba una enorme barcaza con visibilidad reducida, no designó a un vigía y utilizó su teléfono celular mientras navegaba. Admitió que su negligencia criminal al no seguir las normas básicas de seguridad marítima provocó esta colisión mortal. Nuestros corazones están con las familias de los niños y con todos aquellos cuyas vidas cambiaron para siempre ese día", declaró, consignó Infobae.