Caso Mila Yankelevich: se conocieron detalles del acuerdo de culpabilidad que firmó el capitán de la remolcadora
El responsable de la remolcadora aceptó un acuerdo con la Justicia de Estados Unidos por el choque náutico que provocó la muerte de tres niñas, entre ellas la nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich. La sentencia será dictada el 13 de octubre.
Resumen para apurados
- El capitán Yusiel López admitió en EE. UU. su culpa por el choque náutico de julio de 2025 en Bahía de Biscayne que mató a Mila Yankelevich y dos niñas por negligencia.
- El capitán navegaba con visión obstruida, sin vigía y usando su celular cuando embistió a un velero con niñas varado en la bahía durante las maniobras del remolcador.
- El acuerdo de culpabilidad evita el juicio oral para no revivir el dolor familiar y fija un año de prisión. La sentencia formal se dictará en EE. UU. el 13 de octubre.
La causa por el accidente náutico en el que murió Mila Yankelevich, la nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, dio un paso clave en las últimas horas. El capitán de la remolcadora que provocó la colisión admitió su responsabilidad y firmó un acuerdo con la Justicia de Estados Unidos para evitar el juicio.
El hombre, de 47 años, reconoció su responsabilidad en el siniestro ocurrido el 28 de julio de 2025 en la Bahía de Biscayne. Según informó Miami Herald, el convenio contempla una condena de un año de cárcel por los cargos en su contra.
El entendimiento con la fiscalía ya se anticipaba desde mayo, cuando el abogado defensor Walter Reynoso había explicado que su cliente no quería "someter a las familias a un juicio y exponerlas a revivir esta terrible tragedia".
Tras la audiencia, el letrado afirmó ante la prensa que Lopez Insua acepta la responsabilidad "por su negligencia criminal en el trágico accidente de barco", según informó CBS News Miami.
"Mi cliente está profundamente arrepentido de su conducta. Se siente fatal por el dolor y la pérdida inimaginables que sufrieron las tres familias que perdieron a tres hijas muy pequeñas", sostuvo Reynoso.
Las familias de las víctimas no asistieron a la audiencia, aunque algunas tienen previsto estar presentes durante la lectura de la sentencia, fijada para el próximo 13 de octubre.
La acusación de la fiscalía
El Departamento de Justicia del Distrito Sur de Florida difundió los detalles del acuerdo alcanzado con el acusado y remarcó las graves negligencias que derivaron en la tragedia.
El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones fue contundente al describir lo ocurrido. "Tres niños perdieron la vida en una tragedia que jamás debió haber ocurrido. Yusiel López Insúa operaba un remolcador que empujaba una enorme barcaza con visibilidad reducida, no designó a un vigía y utilizó su teléfono celular mientras navegaba. Admitió que su negligencia criminal al no seguir las normas básicas de seguridad marítima provocó esta colisión mortal. Nuestros corazones están con las familias de los niños y con todos aquellos cuyas vidas cambiaron para siempre ese día", declaró, consignó Infobae.
Cómo ocurrió el accidente fatal
El accidente ocurrió el 28 de julio de 2025 en la Bahía de Biscayne. Lopez Insua conducía un remolcador de 25 pies que empujaba una barcaza de 108 pies de largo, 28 pies de ancho y 149 toneladas brutas, cargada con escombros de concreto provenientes de una obra de desmantelamiento de un malecón en Star Island.
La embarcación navegaba hacia la isla Di Lido, en Miami Beach, atravesando un sector de la bahía conocido por el intenso tránsito de veleros.
Uno de los principales elementos considerados por los investigadores fue que la visión frontal del capitán estaba obstruida por una caseta de cubierta y una grúa instalada sobre la barcaza. Además, ninguno de los dos tripulantes había sido designado como vigía, una medida básica de seguridad.
Al mismo tiempo, un velero Hobie Getaway de 17 pies, tripulado por un monitor de campamento del Miami Yacht Club de 19 años y con cinco niñas a bordo, perdió propulsión y quedó detenido en la trayectoria del remolcador.
El consejero intentó advertir a la tripulación antes del impacto, pero no logró evitar la colisión.
La investigación también determinó que el análisis forense del teléfono celular de Lopez Insua reveló actividad en plataformas de comercio electrónico durante la navegación e incluso en los instantes inmediatamente previos o posteriores al choque. Los fiscales agregaron que el capitán había estado cerca de protagonizar varios accidentes graves en los días anteriores al siniestro.