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Tragedia en Miami: el capitán de la barcaza busca evitar el juicio por la muerte de Mila Yankelevich

La defensa del acusado negocia un acuerdo de culpabilidad con la Justicia de Estados Unidos. En el accidente murieron tres niñas, entre ellas la nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich.

Mila era hija de Tomás Yankelevich y la nieta menor de Cris Morena (Foto: Instagram / crismorena) Mila era hija de Tomás Yankelevich y la nieta menor de Cris Morena (Foto: Instagram / crismorena)
Hace 53 Min

Resumen para apurados

  • Yusiel López Insua, capitán de la barcaza que chocó el velero donde murió Mila Yankelevich en Miami, negocia un acuerdo de culpabilidad para evitar un juicio por homicidio culposo.
  • El choque ocurrió en julio de 2025 cerca del puerto de Miami. El acusado usaba su celular al conducir y la barcaza carecía de radares. Murieron tres niñas en el trágico accidente.
  • El 21 de julio se conocerán detalles del acuerdo. La defensa busca evitar que las familias revivan el trauma, mientras la Justicia evalúa las fallas de seguridad de la empresa.
Resumen generado con IA

El capitán de la embarcación que chocó contra el velero en el que murió Mila Yankelevich, nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, negocia un acuerdo de culpabilidad con la Justicia estadounidense para evitar llegar a juicio por homicidio culposo.

Según informaron este martes medios locales de Miami, la defensa de Yusiel López Insua, ciudadano estadounidense de 46 años que conducía la barcaza al momento de la tragedia, mantiene conversaciones con las autoridades judiciales para alcanzar un entendimiento que cierre la causa sin necesidad de un debate oral.

“El caso se trabajará. Mi cliente no pondrá a las familias a través de un juicio y no las expondrá a revivir esta terrible tragedia”, afirmó el abogado del acusado en declaraciones reproducidas por NBC 6, el Miami Herald y Canal 10 de Miami.

Hasta el momento no trascendieron detalles del posible acuerdo ni cuál sería la pena máxima que podría enfrentar López Insua. Se espera que la información se conozca el próximo 21 de julio.

La tragedia ocurrió el 28 de julio de 2025 en las inmediaciones del puerto de Miami, cuando una barcaza remolcada impactó contra un velero perteneciente al programa de verano de la Miami Youth Sailing Foundation.

En la embarcación viajaban cinco niñas y una instructora. Como consecuencia del choque murieron Mila Yankelevich, de siete años; la adolescente chilena Erin Victoria Ko Han, de 13; y Arielle Mazi Buchman, una niña estadounidense de familia argentina que falleció días después mientras permanecía internada. Otras dos menores resultaron heridas.

Tras el impacto, el velero quedó atrapado debajo de la barcaza y sus ocupantes cayeron al agua frente a las islas Hibiscus, en Miami Beach.

Luego de la investigación, la Guardia Costera de Estados Unidos remitió el expediente al Departamento de Justicia bajo la figura de homicidio culposo contra los involucrados en la empresa de remolque.

Si bien López Insua fue sometido a pruebas de alcohol y drogas, las autoridades no determinaron que estuviera bajo efectos de sustancias al momento del accidente.

Sin embargo, la acusación sostiene que utilizaba su teléfono celular mientras conducía la embarcación y que la barcaza no contaba con sistemas adecuados de visibilidad, como cámaras o radares.

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