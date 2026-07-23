Cuáles son las siete nuevas reglas que tendrá el Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino

Resumen para apurados
- La AFA implementará siete nuevas reglas en el Torneo Clausura 2026 de fútbol argentino desde este fin de semana para agilizar el juego y reducir las pérdidas de tiempo.
- Las medidas, probadas en el Mundial 2026, incluyen límites de 5 segundos para reanudar el juego, retiros en 10 segundos tras cambios y castigos severos por protestar.
- Estas normas otorgan mayores herramientas a los árbitros y buscan transformar la dinámica del torneo local al dar mayor continuidad al espectáculo deportivo.
El fútbol argentino volverá a la actividad este fin de semana con el inicio del Torneo Clausura 2026, pero no será la única novedad. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) pondrá en marcha una serie de modificaciones reglamentarias que ya fueron implementadas durante el Mundial 2026 y que apuntan a darle mayor continuidad al juego.
Las nuevas disposiciones buscan reducir las pérdidas de tiempo, agilizar las reanudaciones y brindar más herramientas a los árbitros para sancionar conductas antideportivas. Algunas ya fueron aplicadas durante la Copa del Mundo, mientras que otras comenzarán a verse con mayor frecuencia en el torneo local.
En total serán siete cambios que abarcan desde los reemplazos y la atención médica hasta la ejecución de los penales y las protestas contra los árbitros.
Las siete nuevas reglas del Clausura 2026
1. Cambios más rápidos
Los jugadores reemplazados deberán abandonar el campo de juego en un máximo de 10 segundos. Si no cumplen ese plazo, el sustituto deberá esperar hasta la próxima interrupción para ingresar.
2. Reingreso tras atención médica
Todo futbolista que reciba asistencia médica tendrá que permanecer un minuto fuera del campo antes de volver a jugar, salvo en acciones con golpes en la cabeza.
3. Cinco segundos para reanudar
Los equipos dispondrán de apenas cinco segundos para ejecutar laterales y saques de arco. Si no lo hacen, perderán la posesión.
4. Prohibido taparse la boca
Los futbolistas no podrán cubrirse la boca con las manos al hablar con un rival. La infracción será sancionada con expulsión.
5. Cambios en la ley de ventaja
Los árbitros podrán aplicar ventaja cuando un equipo ejecute incorrectamente una reanudación y el rival recupere inmediatamente la pelota.
6. Nuevo criterio para los penales
Si un ejecutante realiza un doble toque involuntario y convierte, el penal se repetirá. Si falla, se otorgará un tiro libre indirecto al rival o el remate será considerado errado en una definición.
7. Expulsión por protestar fuera de la cancha
Los jugadores que abandonen deliberadamente el terreno de juego para reclamar una decisión arbitral podrán recibir la tarjeta roja.