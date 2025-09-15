Secciones
Javier Bardem denuncia “el genocidio en Gaza” durante los Premios Emmy 2025

El actor español, nominado por su papel en Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez, lució una kufiya palestina en la alfombra roja de Los Ángeles y exigió sanciones contra Israel.

Javier Bardem denuncia “el genocidio en Gaza” durante los Premios Emmy 2025
Hace 2 Hs

Javier Bardem volvió a utilizar un escenario internacional para posicionarse políticamente. Durante su paso por la alfombra roja de la 77ª edición de los Premios Emmy 2025 en Los Ángeles, el actor español denunció públicamente “el genocidio en Gaza”, mientras competía en la categoría de mejor actor de reparto por la miniserie Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez.

“Estoy aquí denunciando el genocidio en Gaza. La Asociación Internacional de Expertos en Genocidio (IAGS, por sus siglas en inglés) ha concluido que es un genocidio y por eso estamos pidiendo un bloqueo diplomático y comercial, así como sanciones contra Israel para detenerlo”, declaró Bardem ante el micrófono de la revista Variety.

El intérprete, que acudió a la gala portando una kufiya palestina —pañuelo tradicional de Oriente Medio convertido en símbolo de solidaridad con Palestina—, cerró sus palabras con un contundente: “¡Libertad para Palestina!”.

Compromiso con Film Workers for Palestine

El actor forma parte de los más de 1.400 profesionales del cine que han firmado el manifiesto de Film Workers for Palestine, un compromiso mediante el cual se niegan a trabajar o colaborar con empresas e instituciones israelíes vinculadas, según denuncian, “con el genocidio y el apartheid contra el pueblo palestino”.

En los Emmy, Bardem reafirmó esa decisión: “No trabajaré con quienes justifican o apoyan el genocidio. No puedo hacerlo, es tan sencillo como eso. No deberíamos poder hacerlo, ni en esta industria ni en ninguna otra. El mundo ha cambiado y lo que estamos viendo es un genocidio en directo y en 4K”.

Con estas declaraciones, Bardem no solo reforzó su activismo político, sino que convirtió los Premios Emmy 2025 en una plataforma de denuncia internacional sobre la situación en Gaza.

