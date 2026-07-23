Alertan por la circulación del virus sincicial respiratorio en Tucumán y llaman a reforzar la vacunación

Según explicó, Tucumán participó en los estudios internacionales tanto de la vacuna para embarazadas como del anticuerpo monoclonal. La Maternidad fue el centro que más pacientes incorporó a nivel mundial para el ensayo de la vacuna, mientras que el Hospital del Niño Jesús y la Clínica Mayo fueron, junto con otro centro, los únicos de Argentina que participaron en la investigación del anticuerpo monoclonal.