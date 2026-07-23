Alertan por la circulación del virus sincicial respiratorio en Tucumán y llaman a reforzar la vacunación
Resumen para apurados
- En Tucumán, el neumonólogo Conrado Llapur alertó sobre la alta circulación del virus sincicial respiratorio en invierno y pidió reforzar la vacunación para prevenir la bronquiolitis.
- Con 38.000 casos de bronquiolitis en el país, la estrategia central es inmunizar a embarazadas entre las semanas 32 y 36 para transferir anticuerpos protectores al bebé.
- Las nuevas vacunas reducirán internaciones graves en lactantes, consolidando a Tucumán como un centro clave en la investigación y prevención de virus respiratorios.
En plena temporada de circulación de virus respiratorios, el neumonólogo pediatra Conrado Llapur (MP 7.119) llamó a reforzar las medidas de prevención contra el virus sincicial respiratorio (VSR), principal causante de bronquiolitis en bebés, y destacó el impacto positivo que comenzó a tener la vacunación de embarazadas para reducir los casos graves.
Las declaraciones se dan luego de que se conociera que en Argentina se registraron 38.000 casos de bronquiolitis durante las primeras 22 semanas de 2026 y 563 internaciones asociadas al virus sincicial respiratorio en lo que va del año. En Tucumán, además, el Ministerio de Salud informó que el rinovirus y el VSR son actualmente los virus de mayor circulación.
Llapur explicó que el virus comienza a circular con fuerza entre marzo y abril y que los meses de invierno concentran la mayor cantidad de casos. Sin embargo, sostuvo que el escenario cambió en los últimos años gracias a las nuevas herramientas de prevención.
"Hasta hace dos o tres años no teníamos ninguna vacuna para prevenir esta enfermedad ni anticuerpos para la población general. Hoy contamos con una vacuna para las embarazadas y con un anticuerpo monoclonal que protege directamente a los bebés", señaló.
La vacunación durante el embarazo
El especialista recordó que la vacuna contra el virus sincicial respiratorio forma parte del calendario para embarazadas entre las 32 y las 36 semanas de gestación y que la campaña continuará hasta fines de agosto o principios de septiembre.
El objetivo es que la madre genere anticuerpos que luego se transfieran al bebé antes del nacimiento, brindándole protección durante los primeros meses de vida, el período de mayor riesgo para desarrollar bronquiolitis grave.
Además, indicó que existe un anticuerpo monoclonal aprobado para recién nacidos, especialmente en algunos grupos de riesgo, aunque aclaró que esa estrategia todavía no forma parte del calendario nacional.
Cómo reconocer una bronquiolitis
Llapur explicó que los primeros síntomas suelen confundirse con un resfrío común. Los bebés presentan secreción nasal y estornudos, pero el cuadro puede avanzar hacia los pulmones y provocar una mayor producción de secreciones y dificultad para respirar.
Entre las señales de alarma mencionó la irritabilidad, el rechazo del pecho o del alimento y el aumento del esfuerzo respiratorio.
"Si uno observa que al respirar se marcan las costillas o el bebé deja de alimentarse, hay que consultar rápidamente. Son signos de que está haciendo un esfuerzo importante para oxigenarse", advirtió.
También insistió en que la vacunación debe complementarse con medidas preventivas dentro del hogar, como el lavado frecuente de manos, el uso de barbijo por parte de adultos con síntomas respiratorios y el sostenimiento de la lactancia materna.
Tucumán, protagonista en la investigación mundial
Uno de los aspectos destacados por el neumonólogo fue el papel que tuvo la provincia en el desarrollo de estas estrategias preventivas.
Según explicó, Tucumán participó en los estudios internacionales tanto de la vacuna para embarazadas como del anticuerpo monoclonal. La Maternidad fue el centro que más pacientes incorporó a nivel mundial para el ensayo de la vacuna, mientras que el Hospital del Niño Jesús y la Clínica Mayo fueron, junto con otro centro, los únicos de Argentina que participaron en la investigación del anticuerpo monoclonal.
"Hoy Tucumán es una plaza muy importante para el desarrollo de estudios sobre vacunas y anticuerpos monoclonales para prevenir estas enfermedades. La participación de la población fue clave para que hoy contemos con estas herramientas", destacó.