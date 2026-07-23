Quién es Paul Aron, el piloto que ocupará el lugar de Franco Colapinto en el GP de Hungría

El Hungaroring se caracteriza por la sucesión de curvas cerradas y por las dificultades que presenta para realizar sobrepasos. Su diseño obliga a los pilotos a mantener un alto nivel de precisión y también demanda un trabajo minucioso de los equipos para encontrar la configuración adecuada. Aron deberá adaptarse rápidamente al auto y aprovechar el tiempo disponible en una práctica que también será importante para la preparación de Alpine.