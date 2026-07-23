Quién es Paul Aron, el piloto que ocupará el lugar de Franco Colapinto en el GP de Hungría

Resumen para apurados
- El piloto Paul Aron ocupará el lugar de Franco Colapinto en la Práctica Libre 1 de Alpine este viernes en Hungría para cumplir con el reglamento de novatos de la F1.
- La F1 exige ceder sesiones a novatos para su desarrollo. El cambio es solo por la FP1 y el argentino retomará el monoplaza desde la FP2 para continuar el fin de semana.
- Permite a Alpine recabar datos y evaluar talentos antes del receso estival, mientras Colapinto deberá adaptarse con rapidez a la pista tras perder la primera práctica.
El Gran Premio de Hungría tendrá una modificación en la actividad inicial de Alpine. Paul Aron, piloto de reserva de la escudería, ocupará el lugar de Franco Colapinto durante la primera sesión de entrenamientos libres. El cambio será únicamente para la Práctica Libre 1 y el argentino regresará al monoplaza a partir de la segunda tanda del viernes.
La presencia de Aron en el auto no está vinculada con el rendimiento de Colapinto ni supone una modificación en la alineación de Alpine para el resto del fin de semana. La escudería utilizará una de las sesiones previstas por el reglamento deportivo de la Fórmula 1 para darle rodaje al joven piloto estonio.
La normativa exige que todos los equipos cedan sus monoplazas titulares a pilotos novatos en una cantidad determinada de entrenamientos libres durante la temporada. El objetivo es ofrecerles experiencia en pista y favorecer el desarrollo de nuevos talentos dentro de la categoría. Alpine eligió el circuito de Hungaroring para cumplir con esa obligación y evaluar a uno de los integrantes de su programa de formación.
Aron se desempeña como piloto de reserva de la estructura y forma parte del proyecto de desarrollo de Alpine. En Hungría tendrá la posibilidad de sumar kilómetros al volante del monoplaza durante una sesión oficial y de colaborar con la recolección de datos. Para el estonio será una oportunidad de mostrar sus condiciones en un escenario particularmente exigente.
El Hungaroring se caracteriza por la sucesión de curvas cerradas y por las dificultades que presenta para realizar sobrepasos. Su diseño obliga a los pilotos a mantener un alto nivel de precisión y también demanda un trabajo minucioso de los equipos para encontrar la configuración adecuada. Aron deberá adaptarse rápidamente al auto y aprovechar el tiempo disponible en una práctica que también será importante para la preparación de Alpine.
El Gran Premio se desarrollará entre el viernes 24 y el domingo 26 de julio. La actividad contempla tres sesiones de entrenamientos libres, la clasificación del sábado y la carrera del domingo. La FP1 será, por lo tanto, la única instancia que Colapinto observará desde el garaje.
El argentino recuperará su lugar en la Práctica Libre 2 del viernes y continuará normalmente con el resto del programa. También disputará la tercera sesión, la clasificación y la carrera, en la que buscará conseguir un buen resultado para Alpine.
La fecha de Hungría tendrá además un valor especial dentro del calendario porque marcará el final de la primera mitad del campeonato y será la última competencia antes del receso de verano. En un contexto de alta exigencia, cada sesión resultará relevante para que las escuderías ajusten sus autos y obtengan información antes de las vacaciones.
Mientras Aron tendrá su oportunidad durante la apertura del fin de semana, Colapinto deberá comenzar su preparación con una práctica menos. Después de seguir la FP1 desde afuera, el argentino volverá al Alpine para afrontar desde la segunda tanda el verdadero desafío: encontrar rápidamente el ritmo en un circuito en el que la precisión puede resultar determinante.