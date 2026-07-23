LG PlayLa mañana empieza aquí

Mirá en vivo "La mañana empieza aquí", el informativo de LA GACETA

El informativo de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 7 a 9, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Hace 26 Min

Resumen para apurados

  • LA GACETA transmite de lunes a viernes en Tucumán el informativo matutino "La mañana empieza aquí" por LG Play, con el fin de mantener actualizada a su audiencia regional.
  • Conducido por Di Vico, Soto y Papaterra, el magazine se emite en vivo de 7 a 9 por televisión por cable (CCC y Flow) y YouTube, consolidando su presencia multiplataforma.
  • Esta apuesta refuerza la estrategia digital del diario y su vínculo con los seguidores, consolidándose como el principal referente informativo de las mañanas tucumanas.
Resumen generado con IA

“La mañana empieza acá” es el magazine informativo de LG Play que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 7 a 9, por el Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

Con la conducción de Graciela Di Vico, Martín Soto y Benjamín Papaterra pondera un periodismo claro, con una mirada propia y con un vínculo cercano con la audiencia.

Además de los móviles de Rosarito Ávila, desde diferentes puntos de la provincia, durante el Mundial 2026, Matías Auad y Bruno Farano contarán desde Estados Unidos todo lo que sucede con la Selección Argentina a lo largo del evento deportivo más convocante del planeta. 

Con "La mañana empieza aquí", LA GACETA refuerza su propuesta multiplataforma y su compromiso de informar, acompañar y entretener a su audiencia en todas sus plataformas.

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow. Hablá con nosotros mandando un mensaje al 3814458710.

Esta nota es de acceso libre.
Temas LG Play GACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Mundial 2026: qué partidos se juegan este miércoles, horarios y cómo verlos en vivo

Mundial 2026: qué partidos se juegan este miércoles, horarios y cómo verlos en vivo

La provocadora frase de Egipto antes de enfrentar a Argentina: Tenemos a Salah y a 26 Messis

La provocadora frase de Egipto antes de enfrentar a Argentina: "Tenemos a Salah y a 26 Messis"

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Lo más popular
La Provincia oficializó la denuncia por la venta ilegal de terrenos fiscales en El Cadillal
1

La Provincia oficializó la denuncia por la venta ilegal de terrenos fiscales en El Cadillal

Mundial 2026 y violencia de género: los cuatro femicidios que ocurrieron mientras el país miraba la final
2

Mundial 2026 y violencia de género: los cuatro femicidios que ocurrieron mientras el país miraba la final

Recuerdos fotográficos: 1905-1930. Así era el zoo en la zona del parque Avellaneda
3

Recuerdos fotográficos: 1905-1930. Así era el zoo en la zona del parque Avellaneda

¿Arrogancia? No, orgullo: los argentinos responden críticas
4

¿Arrogancia? No, orgullo: los argentinos responden críticas

Luis Caputo: “Tener los dólares debajo del colchón es muy mal negocio”
5

Luis Caputo: “Tener los dólares debajo del colchón es muy mal negocio”

Ranking notas premium
Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida
1

Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida

Marcharon en Tucumán por la caída del Volver al Trabajo: La situación es terrible
2

Marcharon en Tucumán por la caída del "Volver al Trabajo": "La situación es terrible"

La Justicia amplía la investigación sobre un sanatorio y pone la lupa sobre los controles del Estado
3

La Justicia amplía la investigación sobre un sanatorio y pone la lupa sobre los controles del Estado

Cómo funciona una oferta de terrenos en una zona investigada de El Cadillal
4

Cómo funciona una oferta de terrenos en una zona investigada de El Cadillal

El Gobierno oficializó los nombramientos de Luna Roldán y Toledo para el Tribunal Oral Federal de Tucumán
5

El Gobierno oficializó los nombramientos de Luna Roldán y Toledo para el Tribunal Oral Federal de Tucumán

Más Noticias
La Provincia oficializó la denuncia por la venta ilegal de terrenos fiscales en El Cadillal

La Provincia oficializó la denuncia por la venta ilegal de terrenos fiscales en El Cadillal

Recuerdos fotográficos: 1905-1930. Así era el zoo en la zona del parque Avellaneda

Recuerdos fotográficos: 1905-1930. Así era el zoo en la zona del parque Avellaneda

Marcharon en Tucumán por la caída del Volver al Trabajo: La situación es terrible

Marcharon en Tucumán por la caída del "Volver al Trabajo": "La situación es terrible"

Acto de LLA: Lisandro Catalán presentará el plan de gobierno para Tucumán

Acto de LLA: Lisandro Catalán presentará el plan de gobierno para Tucumán

Confirman que el FBI incautó los celulares de Claudio Tapia y otros dirigentes de la AFA tras la final del Mundial

Confirman que el FBI incautó los celulares de Claudio Tapia y otros dirigentes de la AFA tras la final del Mundial

Mundial 2026 y violencia de género: los cuatro femicidios que ocurrieron mientras el país miraba la final

Mundial 2026 y violencia de género: los cuatro femicidios que ocurrieron mientras el país miraba la final

Rosalía pidió disculpas tras la polémica con Argentina: Perdón, no leí lo que ponía

Rosalía pidió disculpas tras la polémica con Argentina: "Perdón, no leí lo que ponía"

El testimonio de Alfredo Toscano sobre la ludopatía de su hijo: Debía la cuota del colegio de mi nieta

El testimonio de Alfredo Toscano sobre la ludopatía de su hijo: "Debía la cuota del colegio de mi nieta"

Comentarios