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El foclore está en luto en Argentina: murió Alberto José Ovando, histórico integrante de Los Fronterizos

Los Fronterizos lo despidieron con un sentido mensaje en el que destacaron su calidad humana, su voz y la huella que dejó en la historia del conjunto.

Murió Alberto José Ovando, histórico integrante de Los Fronterizos
Murió Alberto José Ovando, histórico integrante de Los Fronterizos Hola
Por Mercedes Mosca Hace 21 Min

Resumen para apurados

  • El folclorista Alberto José Ovando, histórico integrante de Los Fronterizos, falleció en Argentina, según confirmó la emblemática agrupación en sus redes sociales.
  • Ovando fue barítono, bombista y quenista de la formación. Sus compañeros lo despidieron resaltando su calidad humana, compromiso y años de trayectoria compartidos.
  • Su fallecimiento conmocionó al folclore argentino. La agrupación aseguró que su legado musical y su voz continuarán presentes en la historia del conjunto.
Resumen generado con IA

El folclore argentino está de luto tras conocerse la muerte de Alberto José Ovando, integrante de Los Fronterizos. La noticia fue confirmada por el propio conjunto a través de sus redes sociales, donde compartieron un sentido mensaje para despedir a quien formó parte de una de las agrupaciones más emblemáticas de la música popular del país.

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Con palabras cargadas de afecto, sus compañeros destacaron no solo el aporte artístico de Ovando, sino también su compromiso con el grupo y el legado que dejó a lo largo de los años.

El mensaje de Los Fronterizos para despedir a Alberto José Ovando

En la publicación difundida en redes sociales, Los Fronterizos expresaron el profundo dolor que atraviesan por la partida del músico y recordaron el vínculo que construyeron junto a él durante su paso por la agrupación.

"Con profundo dolor despedimos hoy a un amigo, a un compañero y a un Fronterizo. Hay personas que dejan una huella imborrable, no solo por su talento, sino también por la calidad humana con la que transitan la vida. Hoy nos toca despedir a quien supo llevar con orgullo la bandera de Los Fronterizos, honrando una historia de tantos años con su voz, su compromiso y su inmenso corazón", señalaron.

En el mismo comunicado, evocaron los momentos compartidos durante años de trabajo y remarcaron que su legado permanecerá vigente.

"Compartimos escenarios, caminos, ensayos, viajes y momentos que quedarán para siempre en nuestra memoria. Su paso por el grupo forma parte de nuestra historia y de ese legado que seguirá vivo en cada canción. Gracias por la amistad, por el compañerismo y por todo lo que brindaste", expresaron.

El mensaje concluyó con una despedida cargada de emoción: "Que Dios te reciba en su gloria y te conceda el descanso eterno. Que vueles alto, querido amigo. Nosotros seguiremos cantando, sabiendo que, de alguna manera, tu voz siempre nos acompañará". Finalmente, el grupo resumió su homenaje con una frase: "Hasta siempre, Alberto José Ovando. Hasta siempre, Fronterizo".

Quién fue Alberto José Ovando

La muerte de Alberto José Ovando provocó una fuerte conmoción entre los seguidores del folclore argentino. Su nombre quedó estrechamente vinculado a Los Fronterizos, una de las formaciones más representativas del género, con una extensa trayectoria en la difusión de la música tradicional argentina.

Tras conocerse la noticia, numerosos seguidores expresaron sus condolencias en las redes sociales. Entre ellos, Freddy Bazán, cuyo mensaje fue compartido por el propio grupo, recordó el rol que Ovando desempeñaba dentro de la formación: "Él era el barítono del grupo y el que ejecutaba el bombo y la quena".

Con su partida, el folclore argentino despide a un músico que integró una agrupación histórica y cuyo aporte permanecerá en la memoria de sus compañeros y del público que acompañó la trayectoria de Los Fronterizos.

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