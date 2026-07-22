Los Nocheros sorprendieron al revelar cómo manejan las peleas dentro del grupo: "En el escenario se pasa"

Para evitar estos conflictos, el grupo propone un cambio drástico en la organización de los eventos masivos. "Estamos dispuestos a hacer los festivales a la tarde ahora", declara el invitado como una posible solución al desgaste. El objetivo principal consiste en cuidar la energía de los mayores para sostener la armonía interna. De esta manera, buscan que el trasnoche no afecte el carácter de los integrantes más experimentados.