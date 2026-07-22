Los Nocheros sorprendieron al revelar cómo manejan las peleas dentro del grupo: "En el escenario se pasa"
De paso por el programa de Mario Pergolini, el histórico grupo de folclore habló sin casete sobre las discusiones previas al show, las extensas giras y cómo el escenario los salva de cualquier conflicto.
Resumen para apurados
- Los Nocheros explicaron en el programa de Mario Pergolini cómo resuelven sus peleas internas y el desgaste de las giras, afirmando que el escenario disipa todo conflicto.
- Con 30 años de trayectoria, la banda sufre roces cotidianos por fallas técnicas y el cansancio acumulado debido a los trasnoches prolongados en los festivales.
- Para resguardar la energía de sus miembros y sostener la armonía, el grupo propone reorganizar los festivales folclóricos para presentarse durante la tarde.
Con más de tres décadas de trayectoria, Los Nocheros se consolidaron como uno de los grupos más emblemáticos del folclore argentino. Sin embargo, detrás de los éxitos y las giras por el país y el exterior, sus integrantes reconocen que la convivencia también tiene momentos de tensión.
Durante su participación en "Otro Día Perdido", el programa conducido por Mario Pergolini, Mario Teruel, Álvaro Teruel y Rubén Ehizaguirre hablaron con total sinceridad sobre la dinámica interna de la banda y contaron cómo resuelven las diferencias que surgen antes de salir al escenario.
Tensiones en el almuerzo y la magia del escenario
Los integrantes admiten la existencia de discusiones puntuales por temas técnicos antes de sentarse a comer. "No llegamos a la mesa porque estamos agarrados con la mezcla de tal cosa", confiesan sobre los roces cotidianos. Pero admiten que superan el clima de malestar de forma inmediata al momento de dar el espectáculo con el público.
La música transforma el humor de los protagonistas de manera positiva. "En el escenario ya se pasa. La música tiene eso, entra más contento", asegura Ehizaguirre frente a Mario Pergolini. Este efecto reparador permite dejar atrás cualquier diferencia previa surgida durante la jornada de trabajo.
Las tensiones en festivales y cómo resuelven los enojos
El agotamiento físico por los horarios nocturnos influye directamente en el carácter de los cantantes durante la temporada. En los camarines prima el silencio cuando el sueño domina a la agrupación tras largas esperas en los festivales. "No le hables, ya sabes que no le decís nada, carías veces", explica Álvaro Teruel sobre el trato respetuoso ante el cansancio ajeno.
Para evitar estos conflictos, el grupo propone un cambio drástico en la organización de los eventos masivos. "Estamos dispuestos a hacer los festivales a la tarde ahora", declara el invitado como una posible solución al desgaste. El objetivo principal consiste en cuidar la energía de los mayores para sostener la armonía interna. De esta manera, buscan que el trasnoche no afecte el carácter de los integrantes más experimentados.