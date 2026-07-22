El tucumano Tomás Albornoz podría ser sancionado tras la derrota de Los Pumas ante Inglaterra

Resumen para apurados
- World Rugby investiga al argentino Tomás Albornoz por mala conducta tras increpar al árbitro Angus Gardner tras perder 31-24 con Inglaterra en Santiago del Estero.
- La protesta surgió tras anularse el try final de Delguy omitiendo dos tackles altos previos. El organismo evalúa las imágenes e informes para definir la falta.
- El tucumano afronta una posible sanción disciplinaria por abuso a los árbitros, sentando un precedente severo y comprometiendo su presencia en el torneo.
Tomás Albornoz quedó bajo investigación de World Rugby después del polémico final del partido que Los Pumas perdieron 31-24 frente a Inglaterra, por la tercera fecha del Nations Championship. El apertura tucumano fue acusado de una posible “mala conducta” por los reclamos que realizó contra el árbitro Angus Gardner una vez concluido el encuentro.
La máxima entidad del rugby mundial informó que el expediente se centrará exclusivamente en lo ocurrido después del silbato final. Para determinar si Albornoz infringió el reglamento o los códigos disciplinarios, se analizarán el informe del árbitro, el reporte del comisionado del partido y las imágenes de la transmisión televisiva.
La jugada que provocó el reclamo
La polémica se originó en la última acción del partido, cuando Bautista Delguy apoyó la pelota en el ingoal inglés. Gardner consideró inicialmente que había sido try, pero luego de revisar la jugada con el TMO decidió anularlo porque el wing argentino había apoyado sobre la línea del touch.
La indignación de Los Pumas, sin embargo, no estuvo relacionada únicamente con esa decisión. Antes de apoyar la pelota, Delguy recibió dos tackles a la altura del cuello que no fueron sancionados por el árbitro ni revisados por el TMO, pese a que las repeticiones fueron exhibidas en la pantalla gigante del estadio.
En ese momento, Albornoz se encontraba al lado del árbitro con la pelota en la mano, a la espera de saber si debía ejecutar la conversión. Cuando Gardner confirmó la anulación del try y marcó el final del partido, el tucumano se acercó para reclamarle por la infracción previa que había sido ignorada.
#Rugby #ARGvENG— Fran Capizzi ððºð¦ð· (@Fran_Capizzi) July 22, 2026
TOMÃS ALBORNOZ citado por World Rugby
El apertura de Los Pumas acusado de âmala conductaâ en el procedimiento por abuso de Ã¡rbitros
Regla 18 - CÃ³digo de conducta
Cada vez que veo la Ãºltima jugada es mÃ¡s inentendible la decisiÃ³n de A.Gardner & B.Cronan pic.twitter.com/JcBjbjkwbo
World Rugby abrió un expediente
“Tomás Albornoz ha sido acusado de mala conducta tras el partido del Nations Championship de Argentina contra Inglaterra en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero”, comunicó World Rugby.
La entidad agregó que los cargos corresponden a hechos ocurridos después del pitazo final y remarcó que el jugador fue visto protestando frente a los árbitros. Los detalles de la audiencia y la posible sanción serán confirmados próximamente.
El proceso se desarrollará bajo el procedimiento específico de sanciones por abuso a los árbitros, creado para complementar el Reglamento 18 y establecer criterios más claros frente a reclamos, críticas públicas o comportamientos que puedan afectar a los jueces.
Así, el tucumano quedó expuesto a una posible medida disciplinaria por su reacción ante una de las jugadas más discutidas del partido. World Rugby deberá definir ahora si el reclamo superó los límites permitidos o si el incidente queda cerrado sin castigo.