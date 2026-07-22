DeportesRugby

El tucumano Tomás Albornoz podría ser sancionado tras la derrota de Los Pumas ante Inglaterra

El apertura quedó bajo investigación por sus reclamos al árbitro en el polémico final del duelo por el Nations Championship.

EN LA MIRA. La Unión Argentina de Rugby se mantiene atenta ante una posible sanción al tucumano Tomás Albornoz.
EN LA MIRA. La Unión Argentina de Rugby se mantiene atenta ante una posible sanción al tucumano Tomás Albornoz.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • World Rugby investiga al argentino Tomás Albornoz por mala conducta tras increpar al árbitro Angus Gardner tras perder 31-24 con Inglaterra en Santiago del Estero.
  • La protesta surgió tras anularse el try final de Delguy omitiendo dos tackles altos previos. El organismo evalúa las imágenes e informes para definir la falta.
  • El tucumano afronta una posible sanción disciplinaria por abuso a los árbitros, sentando un precedente severo y comprometiendo su presencia en el torneo.
Resumen generado con IA

Tomás Albornoz quedó bajo investigación de World Rugby después del polémico final del partido que Los Pumas perdieron 31-24 frente a Inglaterra, por la tercera fecha del Nations Championship. El apertura tucumano fue acusado de una posible “mala conducta” por los reclamos que realizó contra el árbitro Angus Gardner una vez concluido el encuentro.

La máxima entidad del rugby mundial informó que el expediente se centrará exclusivamente en lo ocurrido después del silbato final. Para determinar si Albornoz infringió el reglamento o los códigos disciplinarios, se analizarán el informe del árbitro, el reporte del comisionado del partido y las imágenes de la transmisión televisiva.

La jugada que provocó el reclamo

La polémica se originó en la última acción del partido, cuando Bautista Delguy apoyó la pelota en el ingoal inglés. Gardner consideró inicialmente que había sido try, pero luego de revisar la jugada con el TMO decidió anularlo porque el wing argentino había apoyado sobre la línea del touch.

La indignación de Los Pumas, sin embargo, no estuvo relacionada únicamente con esa decisión. Antes de apoyar la pelota, Delguy recibió dos tackles a la altura del cuello que no fueron sancionados por el árbitro ni revisados por el TMO, pese a que las repeticiones fueron exhibidas en la pantalla gigante del estadio.

En ese momento, Albornoz se encontraba al lado del árbitro con la pelota en la mano, a la espera de saber si debía ejecutar la conversión. Cuando Gardner confirmó la anulación del try y marcó el final del partido, el tucumano se acercó para reclamarle por la infracción previa que había sido ignorada.

World Rugby abrió un expediente

“Tomás Albornoz ha sido acusado de mala conducta tras el partido del Nations Championship de Argentina contra Inglaterra en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero”, comunicó World Rugby.

La entidad agregó que los cargos corresponden a hechos ocurridos después del pitazo final y remarcó que el jugador fue visto protestando frente a los árbitros. Los detalles de la audiencia y la posible sanción serán confirmados próximamente.

El proceso se desarrollará bajo el procedimiento específico de sanciones por abuso a los árbitros, creado para complementar el Reglamento 18 y establecer criterios más claros frente a reclamos, críticas públicas o comportamientos que puedan afectar a los jueces.

Así, el tucumano quedó expuesto a una posible medida disciplinaria por su reacción ante una de las jugadas más discutidas del partido. World Rugby deberá definir ahora si el reclamo superó los límites permitidos o si el incidente queda cerrado sin castigo.

Temas Los PumasTomás Albornoz
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El testimonio de Alfredo Toscano sobre la ludopatía de su hijo: Debía la cuota del colegio de mi nieta
1

El testimonio de Alfredo Toscano sobre la ludopatía de su hijo: "Debía la cuota del colegio de mi nieta"

¿Qué pasó en la arenga de Messi previa a la final del Mundial? Revelan la secuencia completa
2

¿Qué pasó en la arenga de Messi previa a la final del Mundial? Revelan la secuencia completa

Acto de LLA: Lisandro Catalán presentará el plan de gobierno para Tucumán
3

Acto de LLA: Lisandro Catalán presentará el plan de gobierno para Tucumán

Confirman que el FBI incautó los celulares de Claudio Tapia y otros dirigentes de la AFA tras la final del Mundial
4

Confirman que el FBI incautó los celulares de Claudio Tapia y otros dirigentes de la AFA tras la final del Mundial

Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida
5

Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida

Ranking notas premium
Rosca posmundial: ¿puede la Justicia frenar la reelección de Jaldo?
1

Rosca posmundial: ¿puede la Justicia frenar la reelección de Jaldo?

Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida
2

Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida

Marcharon en Tucumán por la caída del Volver al Trabajo: La situación es terrible
3

Marcharon en Tucumán por la caída del "Volver al Trabajo": "La situación es terrible"

Cómo funciona una oferta de terrenos en una zona investigada de El Cadillal
4

Cómo funciona una oferta de terrenos en una zona investigada de El Cadillal

La Justicia amplía la investigación sobre un sanatorio y pone la lupa sobre los controles del Estado
5

La Justicia amplía la investigación sobre un sanatorio y pone la lupa sobre los controles del Estado

Más Noticias
Acto de LLA: Lisandro Catalán presentará el plan de gobierno para Tucumán

Acto de LLA: Lisandro Catalán presentará el plan de gobierno para Tucumán

Franco Colapinto recibió un reconocimiento inesperado tras el GP de Bélgica

Franco Colapinto recibió un reconocimiento inesperado tras el GP de Bélgica

Rosalía pidió disculpas tras la polémica con Argentina: Perdón, no leí lo que ponía

Rosalía pidió disculpas tras la polémica con Argentina: "Perdón, no leí lo que ponía"

¿Qué pasó en la arenga de Messi previa a la final del Mundial? Revelan la secuencia completa

¿Qué pasó en la arenga de Messi previa a la final del Mundial? Revelan la secuencia completa

Qué dice la letra de La Perla, la canción de Rosalía que desató una fuerte polémica en Argentina tras la final del Mundial

Qué dice la letra de "La Perla", la canción de Rosalía que desató una fuerte polémica en Argentina tras la final del Mundial

Qué compartió Rosalía tras la final del Mundial y por qué miles de argentinos la cuestionan

Qué compartió Rosalía tras la final del Mundial y por qué miles de argentinos la cuestionan

El testimonio de Alfredo Toscano sobre la ludopatía de su hijo: Debía la cuota del colegio de mi nieta

El testimonio de Alfredo Toscano sobre la ludopatía de su hijo: "Debía la cuota del colegio de mi nieta"

Ranking FIBA: la Selección se mantiene entre las mejores del mundo tras la última ventana

Ranking FIBA: la Selección se mantiene entre las mejores del mundo tras la última ventana

Comentarios