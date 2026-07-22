Mundial 2026

Milei compartió una frase atribuida a Churchill y respaldó las críticas a una presunta campaña contra la Argentina

El mandatario libertario publicó una cita atribuida al ex primer ministro británico en medio de la polémica por los mensajes contra el país durante el Mundial.

Javier Milei, a cargo del Poder Ejecutivo Nacional.
Javier Milei, a cargo del Poder Ejecutivo Nacional.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Este miércoles, Javier Milei difundió en X una frase de Churchill para defender a Argentina ante la ola de críticas e intensas controversias tras el Mundial 2026.
  • Durante el torneo proliferaron acusaciones internacionales de racismo. El oficialismo acusó al kirchnerismo de promover esa imagen y prefirió responder mediante redes sociales.
  • El episodio afianza el estilo de comunicación directa del Ejecutivo en redes y anticipa un escenario de mayor polarización política frente a cuestionamientos internacionales.
Resumen generado con IA

La polémica por la ola de mensajes contra la Argentina durante el Mundial 2026 siguió generando repercusiones en el país. En ese contexto, Javier Milei publicó este miércoles en sus redes sociales una frase atribuida a Winston Churchill que fue interpretada como una alusión al clima de confrontación que rodeó al país durante las últimas semanas y volvió a respaldar las críticas del oficialismo a una presunta campaña de desprestigio.

"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life" ("¿Tienes enemigos? Bien. Eso significa que alguna vez defendiste algo en tu vida"), escribió el mandatario en su cuenta de X. A continuación, agregó una posdata en la que aclaró que algunos adjudican la cita al escritor francés Victor Hugo y que Churchill solo la habría popularizado en una versión actualizada.

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La publicación llegó pocos días después de la finalización del Mundial, en medio de la intensa controversia que se desarrolló en redes sociales alrededor de la Selección Argentina y del país. Durante el torneo se multiplicaron publicaciones con acusaciones de racismo, xenofobia y violencia impulsadas por usuarios, influencers y cuentas de distintos países, lo que derivó en una campaña de amplia difusión internacional.

Si bien Milei no hizo una referencia explícita a esos episodios, el mensaje se produjo en un contexto en el que desde el oficialismo vienen denunciando una ofensiva contra la imagen de la Argentina. Funcionarios y dirigentes de La Libertad Avanza sostuvieron en los últimos días que el país fue blanco de una campaña de desprestigio que excedió el plano deportivo y buscó instalar una narrativa negativa sobre los argentinos, consignó el diario "Ámbito".

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Otra publicación

El mandatario libertario también compartió en su cuenta de X una publicación del escritor y analista Agustín Laje, acompañándola con la frase: "ABSOLUTAMENTE CIERTO". De ese modo, respaldó las acusaciones contra el kirchnerismo por su presunta responsabilidad en la difusión de discursos que, según esa interpretación, contribuyeron a consolidar una imagen negativa de la Argentina.

En el mensaje replicado por Milei, Laje afirmó que el kirchnerismo fue "una pieza fundamental" de la campaña antiargentina y lo acusó de haber validado el "wokismo", de cuestionar a los jugadores de la Selección por su origen social, de promover el rechazo hacia Lionel Messi y de instalar la idea de que los éxitos del equipo nacional respondieron a supuestos favores arbitrales y de la FIFA.

Bullrich también respondió

La titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, también se sumó a la reacción oficial frente a las críticas que circularon durante el Mundial. En su cuenta de X compartió una nota sobre la preferencia de estudiantes latinoamericanos por cursar estudios en la Argentina y escribió con ironía: "Somos los peores! Pero los más elegidos".

La publicación de Milei y la de Bullrich coincidieron con el debate abierto tras el Mundial sobre el origen y la coordinación de miles de mensajes dirigidos contra la Argentina. Distintos análisis sostuvieron que el fenómeno combinó cuentas orgánicas con una fuerte amplificación digital, impulsando tendencias que rápidamente alcanzaron repercusión global.

En ese escenario, el gobierno libertario evitó realizar pronunciamientos institucionales y oficiales extensos sobre la controversia, y optó por responder mediante publicaciones puntuales de algunos funcionarios y del propio mandatario.

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