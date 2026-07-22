Milei compartió una frase atribuida a Churchill y respaldó las críticas a una presunta campaña contra la Argentina

Si bien Milei no hizo una referencia explícita a esos episodios, el mensaje se produjo en un contexto en el que desde el oficialismo vienen denunciando una ofensiva contra la imagen de la Argentina. Funcionarios y dirigentes de La Libertad Avanza sostuvieron en los últimos días que el país fue blanco de una campaña de desprestigio que excedió el plano deportivo y buscó instalar una narrativa negativa sobre los argentinos, consignó el diario "Ámbito".