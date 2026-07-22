Inocencia Fiscal: uno por uno, los ejes del nuevo proyecto impulsado por la administración de Milei

- ARCA deberá probar las inconsistencias: la reforma también modifica la carga de la prueba en los procedimientos de fiscalización. Caputo explicó que, con los cambios incorporados al artículo 40, será ARCA quien deberá demostrar la existencia de una discrepancia significativa. Para hacerlo, el organismo no podrá recurrir a presunciones y deberá basarse exclusivamente en la información declarada por el contribuyente, en los datos que obren en sus sistemas o en la información aportada por terceros.