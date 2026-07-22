Supieron que su hijo había muerto por las redes sociales y ahora piden exhumar el cuerpo

La muerte de Salvador Ferreira, un profesor de gimnasio de 38 años hallado sin vida la semana pasada en la ciudad neuquina de Cutral Co, quedó envuelta en una fuerte polémica. Sus familiares denuncian que jamás fueron informados oficialmente del fallecimiento y que descubrieron lo ocurrido al ver publicaciones en las redes sociales. Ahora exigen que la Justicia ordene la exhumación del cuerpo para esclarecer cómo se desarrolló el procedimiento.