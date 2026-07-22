Seguridad

Detuvieron en Tucumán a un hombre con pedido de captura por una causa de narcotráfico

La investigación se originó a partir de un procedimiento realizado el 6 de junio de 2026.

Detienen a un ciudadano con pedido de captura por una causa de estupefacientes en Tucumán
Detienen a un ciudadano con pedido de captura por una causa de estupefacientes en Tucumán
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Gendarmería detuvo recientemente en Tucumán a un prófugo con pedido de captura por narcotráfico, tras localizarlo en la vía pública mediante tareas de inteligencia.
  • El caso se originó tras el secuestro de casi 20 kilos de cocaína ocultos en el tanque de un auto en Rosario, lo que derivó en la investigación para hallar al sospechoso.
  • El acusado quedó alojado en Salta a disposición de la Justicia, mientras la PROCUNAR busca identificar a otros posibles integrantes de la red de tráfico de estupefacientes.
Resumen generado con IA

Un hombre que era buscado por la Justicia en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes fue detenido por efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Tucumán", tras una serie de tareas de inteligencia que permitieron localizarlo en la vía pública.

La investigación se originó a partir de un procedimiento realizado el 6 de junio de 2026, cuando personal del Escuadrón 46 "Rosario-Victoria" de Gendarmería Nacional secuestró 19 kilos con 969 gramos de cocaína que eran transportados ocultos en el tanque de combustible de un vehículo.

A partir de ese operativo, los investigadores iniciaron distintas tareas para identificar y localizar al sospechoso, quien permanecía prófugo.

Como resultado de las vigilancias y tareas investigativas, los efectivos lograron establecer su paradero y concretaron la detención en la vía pública.

Por disposición de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), el detenido fue trasladado a la División Unidad Operativa Federal Salta de la Policía Federal Argentina, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

La causa continúa bajo investigación para determinar si existen otras personas involucradas en la maniobra de transporte de estupefacientes.

Temas TucumánSaltaGendarmería Nacional Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Femicidio en Yerba Buena: Felipe Sosa seguirá con prisión preventiva por el crimen de Érika Álvarez

Femicidio en Yerba Buena: Felipe Sosa seguirá con prisión preventiva por el crimen de Érika Álvarez

Lo más popular
El testimonio de Alfredo Toscano sobre la ludopatía de su hijo: Debía la cuota del colegio de mi nieta
1

El testimonio de Alfredo Toscano sobre la ludopatía de su hijo: "Debía la cuota del colegio de mi nieta"

¿Qué pasó en la arenga de Messi previa a la final del Mundial? Revelan la secuencia completa
2

¿Qué pasó en la arenga de Messi previa a la final del Mundial? Revelan la secuencia completa

Acto de LLA: Lisandro Catalán presentará el plan de gobierno para Tucumán
3

Acto de LLA: Lisandro Catalán presentará el plan de gobierno para Tucumán

Confirman que el FBI incautó los celulares de Claudio Tapia y otros dirigentes de la AFA tras la final del Mundial
4

Confirman que el FBI incautó los celulares de Claudio Tapia y otros dirigentes de la AFA tras la final del Mundial

Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida
5

Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida

Ranking notas premium
Rosca posmundial: ¿puede la Justicia frenar la reelección de Jaldo?
1

Rosca posmundial: ¿puede la Justicia frenar la reelección de Jaldo?

Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida
2

Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida

Marcharon en Tucumán por la caída del Volver al Trabajo: La situación es terrible
3

Marcharon en Tucumán por la caída del "Volver al Trabajo": "La situación es terrible"

Cómo funciona una oferta de terrenos en una zona investigada de El Cadillal
4

Cómo funciona una oferta de terrenos en una zona investigada de El Cadillal

La Justicia amplía la investigación sobre un sanatorio y pone la lupa sobre los controles del Estado
5

La Justicia amplía la investigación sobre un sanatorio y pone la lupa sobre los controles del Estado

Más Noticias
Acto de LLA: Lisandro Catalán presentará el plan de gobierno para Tucumán

Acto de LLA: Lisandro Catalán presentará el plan de gobierno para Tucumán

Confirman que el FBI incautó los celulares de Claudio Tapia y otros dirigentes de la AFA tras la final del Mundial

Confirman que el FBI incautó los celulares de Claudio Tapia y otros dirigentes de la AFA tras la final del Mundial

Rosalía pidió disculpas tras la polémica con Argentina: Perdón, no leí lo que ponía

Rosalía pidió disculpas tras la polémica con Argentina: "Perdón, no leí lo que ponía"

¿Qué pasó en la arenga de Messi previa a la final del Mundial? Revelan la secuencia completa

¿Qué pasó en la arenga de Messi previa a la final del Mundial? Revelan la secuencia completa

Horóscopo chino: los cuatro signos que deberán hacer una pausa antes de terminar julio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los cuatro signos que deberán hacer una pausa antes de terminar julio, según Ludovica Squirru

Qué dice la letra de La Perla, la canción de Rosalía que desató una fuerte polémica en Argentina tras la final del Mundial

Qué dice la letra de "La Perla", la canción de Rosalía que desató una fuerte polémica en Argentina tras la final del Mundial

Qué compartió Rosalía tras la final del Mundial y por qué miles de argentinos la cuestionan

Qué compartió Rosalía tras la final del Mundial y por qué miles de argentinos la cuestionan

El testimonio de Alfredo Toscano sobre la ludopatía de su hijo: Debía la cuota del colegio de mi nieta

El testimonio de Alfredo Toscano sobre la ludopatía de su hijo: "Debía la cuota del colegio de mi nieta"

Comentarios