Detuvieron en Tucumán a un hombre con pedido de captura por una causa de narcotráfico

Un hombre que era buscado por la Justicia en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes fue detenido por efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Tucumán", tras una serie de tareas de inteligencia que permitieron localizarlo en la vía pública.