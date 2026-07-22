Detuvieron en Tucumán a un hombre con pedido de captura por una causa de narcotráfico

Resumen para apurados
- Gendarmería detuvo recientemente en Tucumán a un prófugo con pedido de captura por narcotráfico, tras localizarlo en la vía pública mediante tareas de inteligencia.
- El caso se originó tras el secuestro de casi 20 kilos de cocaína ocultos en el tanque de un auto en Rosario, lo que derivó en la investigación para hallar al sospechoso.
- El acusado quedó alojado en Salta a disposición de la Justicia, mientras la PROCUNAR busca identificar a otros posibles integrantes de la red de tráfico de estupefacientes.
Un hombre que era buscado por la Justicia en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes fue detenido por efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Tucumán", tras una serie de tareas de inteligencia que permitieron localizarlo en la vía pública.
La investigación se originó a partir de un procedimiento realizado el 6 de junio de 2026, cuando personal del Escuadrón 46 "Rosario-Victoria" de Gendarmería Nacional secuestró 19 kilos con 969 gramos de cocaína que eran transportados ocultos en el tanque de combustible de un vehículo.
A partir de ese operativo, los investigadores iniciaron distintas tareas para identificar y localizar al sospechoso, quien permanecía prófugo.
Como resultado de las vigilancias y tareas investigativas, los efectivos lograron establecer su paradero y concretaron la detención en la vía pública.
Por disposición de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), el detenido fue trasladado a la División Unidad Operativa Federal Salta de la Policía Federal Argentina, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.
La causa continúa bajo investigación para determinar si existen otras personas involucradas en la maniobra de transporte de estupefacientes.