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Cómo estará el tiempo en Tucumán este lunes 20 de julio

Preparate para un cambio brusco en las condiciones climáticas.

PRONÓSTICO del clima: parte de Tucumán sigue bajo alerta meteorológica.
PRONÓSTICO del clima: parte de Tucumán sigue bajo alerta meteorológica. Analía Jaramillo/LA GACETA
Hace 1 Hs

Tras un domingo marcado por el descenso de la temperatura, Tucumán tendrá un lunes 20 de julio con ambiente aún más fresco, cielo parcialmente nublado y sin probabilidades significativas de lluvias. De acuerdo con el pronóstico oficial, la jornada comenzará con una temperatura mínima de 10 °C, mientras que la máxima alcanzará los 18 °C.

Pronóstico del clima para Tucumán

Durante la madrugada se espera tiempo ventoso, con ráfagas que podrían oscilar entre 42 y 50 km/h y vientos predominantes del sector sur. Hacia la mañana y la tarde el cielo permanecerá parcialmente nublado, con temperaturas que rondarán los 12 °C y 18 °C, respectivamente. Por la noche, el termómetro volverá a descender hasta los 10 °C. La probabilidad de precipitaciones será prácticamente nula durante toda la jornada, mientras que la humedad continuará elevada, por lo que la sensación térmica podría mantenerse baja en las primeras horas del día. Según la tendencia para la semana, el frío persistirá y recién hacia el fin de semana las máximas podrían superar los 20 °C.

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