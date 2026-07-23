Últimos días para inscribirse al curso virtual y gratuito para aprender a conservar obras de arte

Resumen para apurados
- La Secretaría de Cultura de la Nación dictará un curso virtual y gratuito sobre conservación de arte plano en Argentina, con inscripción abierta hasta el 26 de julio.
- La capacitación abordará factores como humedad, luz y manipulado seguro de pinturas y fotos, requiriendo formulario online y fotos de obras para la selección.
- La iniciativa brindará herramientas a artistas de todo el país para preservar sus producciones a largo plazo y reducir riesgos de deterioro en traslados y muestras.
La humedad, la luz, una mala forma de guardado o incluso el contacto con ciertos materiales pueden dañar una obra con el paso del tiempo. Para aprender a reconocer esos riesgos y evitar el deterioro, artistas visuales de todo el país pueden inscribirse en una capacitación virtual y gratuita.
Se trata del curso “Conservación Preventiva aplicada a la Producción Artística Visual - Obra Plana”, una propuesta de la Secretaría de Cultura de la Nación que mantendrá abierta su convocatoria hasta el domingo 26 de julio.
La formación está centrada en pinturas, dibujos, grabados, fotografías y otras producciones realizadas sobre superficies planas.
Qué se aprenderá durante el curso
La conservación preventiva trabaja antes de que aparezca un daño. En lugar de intervenir una obra deteriorada, busca identificar qué situaciones pueden afectarla y tomar medidas para reducir esos riesgos.
Durante la capacitación se abordarán factores como la temperatura, la humedad, la exposición a la luz, el polvo y el uso de materiales inadecuados. También se brindarán herramientas para manipular, guardar, embalar y exhibir las obras de una manera más segura.
Quiénes pueden participar y cuáles son los requisitos
La convocatoria está dirigida a artistas visuales mayores de 18 años que vivan en Argentina. Al desarrollarse de manera virtual, podrán postularse personas de cualquier provincia.
Para anotarse deberán completar el formulario oficial con sus datos personales y antecedentes vinculados con la actividad artística. También tendrán que adjuntar imágenes de obras propias en formato plano, como pinturas, dibujos, fotografías, grabados o producciones realizadas con técnicas mixtas.
Los cupos son limitados, por lo que completar el formulario no asegura el ingreso. La organización seleccionará a los participantes entre todas las postulaciones recibidas.
Cómo inscribirse
La inscripción se realiza online desde el sitio oficial de la Secretaría de Cultura de la Nación, en argentina.gob.ar/cultura. Allí se debe ingresar al apartado de convocatorias y buscar el curso por su nombre completo.
Desde la página oficial del curso se puede acceder al formulario de inscripción, consultar las condiciones y revisar la documentación solicitada. Hay tiempo para completar la postulación hasta el domingo 26 de julio.