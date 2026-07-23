CulturaArte y cultura

Últimos días para inscribirse al curso virtual y gratuito para aprender a conservar obras de arte

La propuesta está destinada a artistas visuales y personas vinculadas con la producción artística. La inscripción permanecerá abierta hasta el 26 de julio.

CUIDADO DE LAS OBRAS. La capacitación brindará herramientas para reducir el deterioro durante la creación, el almacenamiento, el traslado y la exhibición.
CUIDADO DE LAS OBRAS. La capacitación brindará herramientas para reducir el deterioro durante la creación, el almacenamiento, el traslado y la exhibición. / UNSAM
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Secretaría de Cultura de la Nación dictará un curso virtual y gratuito sobre conservación de arte plano en Argentina, con inscripción abierta hasta el 26 de julio.
  • La capacitación abordará factores como humedad, luz y manipulado seguro de pinturas y fotos, requiriendo formulario online y fotos de obras para la selección.
  • La iniciativa brindará herramientas a artistas de todo el país para preservar sus producciones a largo plazo y reducir riesgos de deterioro en traslados y muestras.
Resumen generado con IA

La humedad, la luz, una mala forma de guardado o incluso el contacto con ciertos materiales pueden dañar una obra con el paso del tiempo. Para aprender a reconocer esos riesgos y evitar el deterioro, artistas visuales de todo el país pueden inscribirse en una capacitación virtual y gratuita.

Se trata del curso “Conservación Preventiva aplicada a la Producción Artística Visual - Obra Plana”, una propuesta de la Secretaría de Cultura de la Nación que mantendrá abierta su convocatoria hasta el domingo 26 de julio.

La formación está centrada en pinturas, dibujos, grabados, fotografías y otras producciones realizadas sobre superficies planas. 

Qué se aprenderá durante el curso

La conservación preventiva trabaja antes de que aparezca un daño. En lugar de intervenir una obra deteriorada, busca identificar qué situaciones pueden afectarla y tomar medidas para reducir esos riesgos.

Durante la capacitación se abordarán factores como la temperatura, la humedad, la exposición a la luz, el polvo y el uso de materiales inadecuados. También se brindarán herramientas para manipular, guardar, embalar y exhibir las obras de una manera más segura.

CUIDADO DE LAS OBRAS. La capacitación brindará herramientas para reducir el deterioro durante la creación, el almacenamiento, el traslado y la exhibición. CUIDADO DE LAS OBRAS. La capacitación brindará herramientas para reducir el deterioro durante la creación, el almacenamiento, el traslado y la exhibición. / CAPTURA DE PANTALLA

Quiénes pueden participar y cuáles son los requisitos

La convocatoria está dirigida a artistas visuales mayores de 18 años que vivan en Argentina. Al desarrollarse de manera virtual, podrán postularse personas de cualquier provincia.

Para anotarse deberán completar el formulario oficial con sus datos personales y antecedentes vinculados con la actividad artística. También tendrán que adjuntar imágenes de obras propias en formato plano, como pinturas, dibujos, fotografías, grabados o producciones realizadas con técnicas mixtas.

Los cupos son limitados, por lo que completar el formulario no asegura el ingreso. La organización seleccionará a los participantes entre todas las postulaciones recibidas.

Cómo inscribirse

La inscripción se realiza online desde el sitio oficial de la Secretaría de Cultura de la Nación, en argentina.gob.ar/cultura. Allí se debe ingresar al apartado de convocatorias y buscar el curso por su nombre completo.

Desde la página oficial del curso se puede acceder al formulario de inscripción, consultar las condiciones y revisar la documentación solicitada. Hay tiempo para completar la postulación hasta el domingo 26 de julio.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas ArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Publicaste una novela o componés música? Podés ganar hasta $3 millones

¿Publicaste una novela o componés música? Podés ganar hasta $3 millones

Llamado abierto para participar del Salón Nacional de Arte Contemporáneo con un premio millonario

Llamado abierto para participar del Salón Nacional de Arte Contemporáneo con un premio millonario

Lo más popular
¿Por qué odian tanto a la selección argentina? El debate que explotó después de la final del Mundial
1

¿Por qué odian tanto a la selección argentina? El debate que explotó después de la final del Mundial

Un ingeniero argentino fue asesinado en Madrid por un hombre que sospechaba que su pareja le era infiel con él
2

Un ingeniero argentino fue asesinado en Madrid por un hombre que sospechaba que su pareja le era infiel con él

Un jugador de la Selección argentina habló del supuesto complot en la final del Mundial
3

Un jugador de la Selección argentina habló del supuesto complot en la final del Mundial

Días de lluvia y frío: las claves para secar rápido la ropa dentro de casa y sin olor a humedad
4

Días de lluvia y frío: las claves para secar rápido la ropa dentro de casa y sin olor a humedad

Tras las críticas contra la Argentina, el Gobierno busca arancelar la salud y la educación para extranjeros sin residencia
5

Tras las críticas contra la Argentina, el Gobierno busca arancelar la salud y la educación para extranjeros sin residencia

Ranking notas premium
Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida
1

Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida

Marcharon en Tucumán por la caída del Volver al Trabajo: La situación es terrible
2

Marcharon en Tucumán por la caída del "Volver al Trabajo": "La situación es terrible"

La demonización virtual de Messi y las torres de la argentinidad
3

La demonización virtual de Messi y las torres de la argentinidad

El Gobierno oficializó los nombramientos de Luna Roldán y Toledo para el Tribunal Oral Federal de Tucumán
4

El Gobierno oficializó los nombramientos de Luna Roldán y Toledo para el Tribunal Oral Federal de Tucumán

Mundial 2026 y violencia de género: los cuatro femicidios que ocurrieron mientras el país miraba la final
5

Mundial 2026 y violencia de género: los cuatro femicidios que ocurrieron mientras el país miraba la final

Más Noticias
Cochera para 15 autos y cine privado: así es La Fortaleza, la mansión donde Lionel Messi descansa junto su familia tras el Mundial 2026

Cochera para 15 autos y cine privado: así es "La Fortaleza", la mansión donde Lionel Messi descansa junto su familia tras el Mundial 2026

Un jugador de la Selección argentina habló del supuesto complot en la final del Mundial

Un jugador de la Selección argentina habló del supuesto complot en la final del Mundial

Crimen en Madrid: quién era el ingeniero argentino asesinado por un error de celos

Crimen en Madrid: quién era el ingeniero argentino asesinado por un error de celos

Tras las críticas contra la Argentina, el Gobierno busca arancelar la salud y la educación para extranjeros sin residencia

Tras las críticas contra la Argentina, el Gobierno busca arancelar la salud y la educación para extranjeros sin residencia

¿Por qué odian tanto a la selección argentina? El debate que explotó después de la final del Mundial

¿Por qué odian tanto a la selección argentina? El debate que explotó después de la final del Mundial

Un ingeniero argentino fue asesinado en Madrid por un hombre que sospechaba que su pareja le era infiel con él

Un ingeniero argentino fue asesinado en Madrid por un hombre que sospechaba que su pareja le era infiel con él

El foclore está en luto en Argentina: murió Alberto José Ovando, histórico integrante de Los Fronterizos

El foclore está en luto en Argentina: murió Alberto José Ovando, histórico integrante de Los Fronterizos

Días de lluvia y frío: las claves para secar rápido la ropa dentro de casa y sin olor a humedad

Días de lluvia y frío: las claves para secar rápido la ropa dentro de casa y sin olor a humedad

Comentarios