Una agencia tucumana abrió un casting para un corto publicitario: cómo participar

Resumen para apurados
- La agencia Domika convoca en Tucumán a personas con o sin experiencia a un casting este 23 y 24 de julio para seleccionar perfiles para un corto publicitario.
- La prueba será breve y presencial, con lectura de guion en el lugar. Los interesados deben solicitar la dirección por mensaje privado a la cuenta de Instagram @domika.agencia.
- La iniciativa busca democratizar el acceso a producciones audiovisuales locales, ofreciendo a vecinos y actores la oportunidad de actuar frente a cámara sin requisitos previos.
No hace falta contar con experiencia, preparar una escena ni llegar con un currículum artístico. La agencia creativa tucumana Domika abrió un casting para seleccionar perfiles que formarán parte de un corto publicitario.
La convocatoria se realizará este jueves 23 y viernes 24 de julio, entre las 16 y las 19, y está dirigida a personas de diferentes edades. La dirección exacta no está publicada: la agencia se la enviará por mensaje privado a quienes se comuniquen previamente para participar.
La propuesta busca encontrar a los personajes de una nueva producción audiovisual. Por eso, el equipo no solicita fotografías profesionales, reels de actuación ni videos grabados con anticipación. La evaluación se hará directamente durante el encuentro.
Cómo será la prueba
El casting tendrá una duración breve y servirá para que el equipo de Domika conozca a cada postulante. Al llegar, los participantes recibirán información sobre los personajes buscados y sobre el tipo de corto que realizará la agencia.
Después deberán interpretar algunas líneas del guion. El texto se entregará en el lugar y la prueba se hará con las indicaciones del equipo.
La falta de experiencia tampoco será un impedimento. La convocatoria está abierta tanto para actores que quieran sumar una producción a su recorrido como para personas que tengan curiosidad por actuar frente a cámara por primera vez.
Quiénes pueden participar
Domika no estableció un único rango de edad ni pidió formación actoral. Pueden presentarse personas de distintos perfiles, con o sin experiencia, que tengan disponibilidad para asistir durante alguna de las dos jornadas.
Cada participante podrá elegir entre el jueves y el viernes, dentro de la franja de 16 a 19. Como la ubicación se comparte de manera privada, será necesario contactar a la agencia antes de acercarse.
Cómo anotarse al casting
Los interesados deberán enviar un mensaje privado al perfil oficial de Instagram @domika.agencia. Por ese medio podrán avisar que quieren participar, consultar la dirección y coordinar el día de asistencia.
No hace falta adjuntar material ni preparar una presentación especial. La agencia indicó que todo lo necesario para la prueba será explicado en el momento del casting.