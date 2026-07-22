SociedadEn las redes

Una agencia tucumana abrió un casting para un corto publicitario: cómo participar

La convocatoria de Domika se realizará este jueves 23 y viernes 24 de julio, de 16 a 19. No es necesario preparar material ni contar con experiencia previa.

CASTING. Domika abrió una convocatoria para seleccionar perfiles que participarán de un corto publicitario.
CASTING. Domika abrió una convocatoria para seleccionar perfiles que participarán de un corto publicitario. / GOOGLE
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La agencia Domika convoca en Tucumán a personas con o sin experiencia a un casting este 23 y 24 de julio para seleccionar perfiles para un corto publicitario.
  • La prueba será breve y presencial, con lectura de guion en el lugar. Los interesados deben solicitar la dirección por mensaje privado a la cuenta de Instagram @domika.agencia.
  • La iniciativa busca democratizar el acceso a producciones audiovisuales locales, ofreciendo a vecinos y actores la oportunidad de actuar frente a cámara sin requisitos previos.
Resumen generado con IA

No hace falta contar con experiencia, preparar una escena ni llegar con un currículum artístico. La agencia creativa tucumana Domika abrió un casting para seleccionar perfiles que formarán parte de un corto publicitario.

La convocatoria se realizará este jueves 23 y viernes 24 de julio, entre las 16 y las 19, y está dirigida a personas de diferentes edades. La dirección exacta no está publicada: la agencia se la enviará por mensaje privado a quienes se comuniquen previamente para participar.

La propuesta busca encontrar a los personajes de una nueva producción audiovisual. Por eso, el equipo no solicita fotografías profesionales, reels de actuación ni videos grabados con anticipación. La evaluación se hará directamente durante el encuentro.

Cómo será la prueba

El casting tendrá una duración breve y servirá para que el equipo de Domika conozca a cada postulante. Al llegar, los participantes recibirán información sobre los personajes buscados y sobre el tipo de corto que realizará la agencia.

Después deberán interpretar algunas líneas del guion. El texto se entregará en el lugar y la prueba se hará con las indicaciones del equipo.

La falta de experiencia tampoco será un impedimento. La convocatoria está abierta tanto para actores que quieran sumar una producción a su recorrido como para personas que tengan curiosidad por actuar frente a cámara por primera vez.

Quiénes pueden participar

Domika no estableció un único rango de edad ni pidió formación actoral. Pueden presentarse personas de distintos perfiles, con o sin experiencia, que tengan disponibilidad para asistir durante alguna de las dos jornadas.

Cada participante podrá elegir entre el jueves y el viernes, dentro de la franja de 16 a 19. Como la ubicación se comparte de manera privada, será necesario contactar a la agencia antes de acercarse.

Cómo anotarse al casting

Los interesados deberán enviar un mensaje privado al perfil oficial de Instagram @domika.agencia. Por ese medio podrán avisar que quieren participar, consultar la dirección y coordinar el día de asistencia.

No hace falta adjuntar material ni preparar una presentación especial. La agencia indicó que todo lo necesario para la prueba será explicado en el momento del casting.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánInstagramJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Nuevo plan de pagos de ARCA: quiénes pueden acceder y cuáles son los plazos

Nuevo plan de pagos de ARCA: quiénes pueden acceder y cuáles son los plazos

Lo más popular
El testimonio de Alfredo Toscano sobre la ludopatía de su hijo: Debía la cuota del colegio de mi nieta
1

El testimonio de Alfredo Toscano sobre la ludopatía de su hijo: "Debía la cuota del colegio de mi nieta"

¿Qué pasó en la arenga de Messi previa a la final del Mundial? Revelan la secuencia completa
2

¿Qué pasó en la arenga de Messi previa a la final del Mundial? Revelan la secuencia completa

Acto de LLA: Lisandro Catalán presentará el plan de gobierno para Tucumán
3

Acto de LLA: Lisandro Catalán presentará el plan de gobierno para Tucumán

Confirman que el FBI incautó los celulares de Claudio Tapia y otros dirigentes de la AFA tras la final del Mundial
4

Confirman que el FBI incautó los celulares de Claudio Tapia y otros dirigentes de la AFA tras la final del Mundial

Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida
5

Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida

Ranking notas premium
Rosca posmundial: ¿puede la Justicia frenar la reelección de Jaldo?
1

Rosca posmundial: ¿puede la Justicia frenar la reelección de Jaldo?

Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida
2

Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida

Marcharon en Tucumán por la caída del Volver al Trabajo: La situación es terrible
3

Marcharon en Tucumán por la caída del "Volver al Trabajo": "La situación es terrible"

Cómo funciona una oferta de terrenos en una zona investigada de El Cadillal
4

Cómo funciona una oferta de terrenos en una zona investigada de El Cadillal

La Justicia amplía la investigación sobre un sanatorio y pone la lupa sobre los controles del Estado
5

La Justicia amplía la investigación sobre un sanatorio y pone la lupa sobre los controles del Estado

Más Noticias
Una argentina se mudó a España y se sorprendió al cobrar su primer sueldo: No me alcanza ni para el alquiler

Una argentina se mudó a España y se sorprendió al cobrar su primer sueldo: "No me alcanza ni para el alquiler"

Campaña “anti-Messi”: por qué el caso expone la vulnerabilidad de todos en las redes

Campaña “anti-Messi”: por qué el caso expone la vulnerabilidad de todos en las redes

“Los buenos”: la frase de Patti Smith tras la final del Mundial que desató la furia de los argentinos

“Los buenos”: la frase de Patti Smith tras la final del Mundial que desató la furia de los argentinos

La advertencia del sector por la derogación de la Ley del Libro: Sin precio único, muchas puertas podrían cerrarse

La advertencia del sector por la derogación de la Ley del Libro: "Sin precio único, muchas puertas podrían cerrarse"

Inés Palacios: No existe un índice que diga que Argentina es más racista que otros países

Inés Palacios: "No existe un índice que diga que Argentina es más racista que otros países"

Anses confirmó descuentos y reintegros de hasta el 15%: quiénes pueden acceder

Anses confirmó descuentos y reintegros de hasta el 15%: quiénes pueden acceder

Horóscopo chino: los cuatro signos que deberán hacer una pausa antes de terminar julio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los cuatro signos que deberán hacer una pausa antes de terminar julio, según Ludovica Squirru

Frío extremo, nevadas y tormentas: el mapa de las alertas que emitió el SMN para este 22 de julio

Frío extremo, nevadas y tormentas: el mapa de las alertas que emitió el SMN para este 22 de julio

Comentarios