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Horóscopo: los signos del zodíaco que nacieron para estar solteros, según la astrología

La astrología sostiene que algunos signos del zodíaco se sienten más cómodos priorizando su independencia, mientras que otros buscan construir relaciones estables. Conocé cuáles integran cada grupo y qué rasgos los distinguen.

Horóscopo: los signos del zodíaco que nacieron para estar solteros, según la astrología
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La astrología detalló hoy en LA GACETA qué signos del zodíaco tienden a la soltería por priorizar la independencia y autonomía frente a compromisos estables.
  • Signos como Acuario y Sagitario buscan autonomía y fluidez, mientras que otros como Cáncer o Piscis encuentran su bienestar emocional principalmente en la vida en pareja.
  • Esta visión astrológica ayuda a comprender las distintas dinámicas relacionales y el modo en que cada individuo aborda el compromiso afectivo a futuro.
Resumen generado con IA

Mientras algunas personas sienten que su mayor objetivo es encontrar una pareja estable, otras disfrutan plenamente de su independencia y no tienen inconvenientes en transitar largos períodos de soltería. Para la astrología, esta diferencia también puede estar influenciada por las características de cada signo del zodíaco.

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De acuerdo con esta mirada, hay signos que valoran especialmente la libertad, la autonomía y las nuevas experiencias, por lo que suelen sentirse más cómodos sin compromisos a largo plazo. En el extremo opuesto aparecen aquellos que encuentran en la vida en pareja una parte importante de su bienestar emocional.

  • Acuario

Las personas de este signo prefieren relaciones que fluyan de manera natural antes que compromisos que limiten su libertad o sus proyectos personales.

  • Sagitario

Si encuentra a alguien que realmente despierte su interés, puede comprometerse, pero mientras tanto disfruta de la soltería sin sentir que le falta algo.

  • Aries
  • Libra
  • Piscis
  • Cáncer
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