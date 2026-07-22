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El nombre europeo que solo cuatro personas tienen en Argentina: qué significa y por qué es tan poco común

Según los registros oficiales, este nombre de origen europeo apenas fue elegido cuatro veces en el país. Su historia está ligada a un famoso monte y transmite un significado asociado a la superación, la fortaleza y los grandes desafíos.

El nombre europeo que solo cuatro personas tienen en Argentina: qué significa y por qué es tan poco común
Por Milagro Corbalán Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Según el Renaper, solo cuatro personas en Argentina llevan el nombre de origen europeo "Everest", una elección poco habitual ligada al famoso monte del Himalaya.
  • El nombre proviene del apellido del geógrafo británico George Everest. Simboliza fortaleza y superación, contrastando con nombres populares como Isabella, Benjamín y Lionel.
  • Aunque su carga simbólica es fuerte, Everest se mantiene como una rareza en el país, mientras las tendencias locales siguen volcadas a nombres tradicionales y de deportistas.
Resumen generado con IA

Elegir el nombre de un hijo es una de las decisiones más importantes para muchas familias. Mientras algunos optan por opciones tradicionales que se repiten generación tras generación, otros buscan alternativas originales y poco frecuentes. En ese universo de nombres inusuales, hay uno que sobresale por un dato llamativo: solo fue registrado cuatro veces en toda la historia de Argentina.

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De acuerdo con la base de datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper), se trata de un nombre de origen europeo vinculado con la montaña más alta del mundo y con un significado asociado a la superación y los grandes desafíos.

Cuál es el nombre que solo se registró cuatro veces en Argentina

El nombre es Everest, una elección poco habitual que, pese a su fuerte carga simbólica, nunca logró instalarse entre las preferencias de los padres argentinos.

Aunque hoy se lo relaciona inmediatamente con el Monte Everest, el pico más alto del planeta ubicado en la cordillera del Himalaya, su origen está ligado a un apellido europeo.

La montaña recibió ese nombre en homenaje al geógrafo británico George Everest, quien dirigió los trabajos de topografía de la India durante el siglo XIX. Sin embargo, el especialista nunca exploró ni escaló la montaña que terminó llevando su apellido.

Qué significa el nombre Everest

Por su estrecha relación con la naturaleza y con la cumbre más alta del mundo, Everest suele asociarse con conceptos como la fortaleza, la perseverancia y el deseo de alcanzar grandes metas.

También transmite ideas vinculadas a la ambición, la superación personal y la capacidad de enfrentar desafíos. Al mismo tiempo, la inmensidad y las condiciones extremas de la montaña evocan una imagen de majestuosidad, serenidad y singularidad.

Estas características convierten a Everest en un nombre diferente y con una fuerte carga simbólica, aunque su uso sigue siendo excepcional en Argentina.

Cuáles son los nombres más elegidos en Argentina

En contraste con Everest, los nombres más elegidos en el país durante el período comprendido entre 2019 y 2023 fueron Isabella, entre las niñas, y Benjamín, entre los varones.

En esos años también crecieron con fuerza varios nombres inspirados en los futbolistas de la Selección Argentina campeona del mundo en Qatar 2022. Entre ellos se destacan Lionel, Julián, Enzo y Emiliano, mientras que Valentina y Sofía también se ubicaron entre las opciones más elegidas para las niñas.

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