Mundial 2026

Cuatro argentinos fueron detenidos por intentar colarse en el Mundial 2026: ¿qué penas recibieron?

Habían llegado a Dallas sin entradas. Quedaron registrados por las cámaras de seguridad que, en tiempo real, son vigiladas por el FBI y por autoridades del Renaper.

EN DALLAS. Los cuatro argentinos enfrentarán cargos en Estados Unidos y tendrán prohibiciones para ingresar a los estadios en nuestro país.
EN DALLAS. Los cuatro argentinos enfrentarán cargos en Estados Unidos y tendrán prohibiciones para ingresar a los estadios en nuestro país. FOTO TOMADA DE X.COM/ARGENTINA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Cuatro hinchas argentinos fueron detenidos en Dallas tras intentar colarse sin entradas al partido de la Selección en el Mundial 2026 debido a los altos precios de reventa.
  • El arresto se coordinó mediante cámaras de seguridad monitoreadas en tiempo real por el FBI y autoridades de seguridad argentinas, tras violar los anillos de seguridad del estadio.
  • Los implicados enfrentan la cancelación de sus visas, procesos judiciales en Texas y una prohibición de ingresar a estadios argentinos por un período de dos años.
Resumen generado con IA

El deseo por ver a la Selección de Argentina en el Mundial 2026, la escasez de localidades y los exorbitantes precios del mercado de reventa han empujado a algunos aficionados a tomar decisiones temerarias. Este fue el caso de cuatro argentinos que intentaron colarse en el AT&T Stadium de Dallas, durante el partido contra Jordania. Pero la audacia les costó caro y, además de ser arrestados, ahora enfrentan la cancelación de sus visados, procesos judiciales en el Estado de Texas y una sanción inmediata en nuestro país, que les impedirá asistir a las canchas por un período de dos años.

El operativo que desbarató las intenciones de los hinchas argentinos demostró la rigurosidad de los controles de accesos en el Mundial 2026. Los movimientos sospechosos fueron detectados, inicialmente, a través de las cámaras del estadio, cuando los involucrados sobrepasaron los primeros anillos de seguridad sin los tickets.

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El seguimiento en tiempo real se coordinó desde el Centro Internacional de Cooperación Policial, ubicado en Leesburg, Virginia, sede central del FBI. En este comando unificado trabajaron de forma conjunta efectivos de la Policía de Dallas, agentes federales de los Estados Unidos y la comitiva de seguridad enviada por el Gobierno argentino.

Entre los funcionarios encargados de la articulación se encontraban Franco Berlín, director de Seguridad en Eventos Deportivos de la Nación, y el Comisario Mayor Alejandro Eboli, al frente de la división de Eventos Deportivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Mediante el cruce de imágenes con los bancos de datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper), se logró identificar rápidamente a los implicados, quienes ahora afrontan un inminente proceso de deportación.

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Mundial 2026: ¿quiénes son los argentinos detenidos en Dallas?

Los reportes oficiales detallan que las detenciones se produjeron en distintos momentos de la jornada previa al encuentro de la Selección de Argentina, bajo diversas modalidades de intrusión. Leandro Ayala fue el primero que intentó pasar desapercibido, trece horas antes del pitazo inicial. A las 10, se aproximó al sector Este del recinto, saltó una de las vallas perimetrales y corrió hacia un acceso secundario donde trabajaba el personal voluntario. Las cámaras de monitoreo alertaron al personal policial, que procedió a su detención inmediata.

Una hora más tarde, Juan Ignacio Campoamor emuló la estrategia al trasponer el vallado exterior e ingresar por una abertura en la Puerta G del estadio. Su travesía duró menos de diez minutos antes de ser interceptado. Las autoridades texanas le abrieron una causa bajo el cargo de "Criminal Trespass" (intrusión criminal), una figura del Código Penal de Texas que penaliza la invasión de propiedad privada con penas de hasta seis meses de prisión o multas de hasta U$S1.000.

El tercero fue Gerardo Nielsen que, utilizando la misma brecha en la Puerta G que su predecesor, intentó refugiarse en el interior del complejo deportivo, pero corrió la misma suerte. Fue arrestado y trasladado a la dependencia policial correspondiente para iniciar el proceso penal.

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Por último, en pleno mediodía, Federico Llach se colocó detrás de un espectador con boleto válido y, en el momento en que los molinetes se habilitaron, avanzó empujando al damnificado para evitar el cierre de la barrera de acceso. Los guardias del sector lo capturaron de inmediato. Aunque su caso fue catalogado como una infracción menor y fue liberado tras la lectura de cargos en el centro de detención del estadio, las autoridades confirmaron que se procederá a la anulación definitiva de su visa de turista.

Mundial 2026: ¿cuáles son las penas que enfrentan los argentinos detenidos en Dallas?

Más allá de las causas penales abiertas en los Estados Unidos, el Ministerio de Seguridad de la Nación de Argentina aplicó de manera preventiva el derecho de admisión para los cuatro hinchas. Desde la madrugada posterior al incidente, los nombres de los involucrados fueron incorporados al sistema restrictivo del programa "Tribuna Segura", quedando inhabilitados para ingresar a espectáculos futbolísticos en territorio argentino durante los próximos 24 meses.

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