Cuatro argentinos fueron detenidos por intentar colarse en el Mundial 2026: ¿qué penas recibieron?

El deseo por ver a la Selección de Argentina en el Mundial 2026, la escasez de localidades y los exorbitantes precios del mercado de reventa han empujado a algunos aficionados a tomar decisiones temerarias. Este fue el caso de cuatro argentinos que intentaron colarse en el AT&T Stadium de Dallas, durante el partido contra Jordania. Pero la audacia les costó caro y, además de ser arrestados, ahora enfrentan la cancelación de sus visados, procesos judiciales en el Estado de Texas y una sanción inmediata en nuestro país, que les impedirá asistir a las canchas por un período de dos años.