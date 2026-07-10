SociedadActualidad

El nombre de niña que volvió a ser tendencia en Argentina este 2026 y tiene un significado muy especial

De origen latino y con un significado vinculado a la paz y la armonía, este nombre de niña volvió a posicionarse entre los más elegidos por las familias argentinas durante 2026.

Tiene origen latino y un significado ligado a la paz: el nombre de niña que vuelve a ser furor
Tiene origen latino y un significado ligado a la paz: el nombre de niña que vuelve a ser furor
Por Mercedes Mosca Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • El nombre Olivia volvió a consolidarse como tendencia entre los más elegidos para niñas en Argentina durante 2026 debido a su significado de paz y armonía.
  • Este clásico de origen latino ya tuvo picos de popularidad en 1969, 1982 y 2023, y resurge por la tendencia de los padres a elegir opciones breves y fáciles de pronunciar.
  • La elección de Olivia refleja un interés creciente en nombres tradicionales con fuerte simbolismo, potenciado además por la fama de figuras internacionales del espectáculo.
Resumen generado con IA

Elegir el nombre de un hijo suele ser una de las decisiones más importantes para los futuros padres. En los últimos años, creció la preferencia por nombres breves, elegantes y de fácil pronunciación, una tendencia que impulsó el regreso de clásicos con un fuerte significado.

WhatsApp lanza los nombres de usuario para que te agenden sin el número de celular

WhatsApp lanza los nombres de usuario para que te agenden sin el número de celular

En ese escenario, Olivia volvió a ganar protagonismo y se convirtió en uno de los nombres de niña más elegidos en Argentina durante 2026. Además de su sonoridad, muchas familias lo eligen por la historia y el simbolismo que lo acompañan desde hace siglos.

Qué significa el nombre Olivia

El nombre Olivia tiene origen latino y deriva de la palabra oliva, relacionada con el árbol del olivo. Su significado suele asociarse con expresiones como "la que protege la paz", "la pacificadora" o "la que trae armonía". Esta interpretación surge del valor simbólico que el olivo tuvo desde la Antigüedad, cuando era considerado un emblema de paz, esperanza, reconciliación y sabiduría.

Por ese motivo, muchas familias no solo lo eligen por su belleza, sino también por el mensaje positivo que transmite. Aunque se trata de un nombre con una larga historia, su popularidad atravesó distintas etapas. Según el sitio especializado Geneanet, tuvo importantes picos de uso en 1969, 1982 y 2023, y en 2026 volvió a posicionarse entre las opciones preferidas por muchos padres.

Las famosas que llevan el nombre Olivia

La difusión internacional de este nombre también estuvo impulsada por distintas figuras del mundo del espectáculo y la cultura. Algunas de las más reconocidas son:

  • Olivia Newton-John, cantante y actriz británico-australiana recordada por protagonizar Vaselina.
  • Olivia Wilde, actriz y directora estadounidense conocida por sus trabajos en televisión y cine.
  • Olivia de Havilland, una de las grandes estrellas de la época dorada de Hollywood y ganadora de dos premios Oscar.
  • Olivia Rodrigo, cantante y compositora estadounidense que alcanzó fama mundial con canciones como Deja Vu y Vampire.
  • Olivia Hussey, actriz argentina que interpretó a Julieta en la recordada adaptación cinematográfica de Romeo y Julieta de 1968.
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo murieron los motociclistas tucumanos “Ruly” Becker y Martín Blasco en Humahuaca
1

Cómo murieron los motociclistas tucumanos “Ruly” Becker y Martín Blasco en Humahuaca

A 22 años del crimen del juez Aráoz, la Corte redujo la condena a Ema Gómez: cuáles fueron los argumentos
2

A 22 años del crimen del juez Aráoz, la Corte redujo la condena a Ema Gómez: cuáles fueron los argumentos

Compañeros de ruta despiden en las redes a “Ruly” Becker y Martín Blasco, los motociclistas tucumanos fallecidos en Humahuaca
3

Compañeros de ruta despiden en las redes a “Ruly” Becker y Martín Blasco, los motociclistas tucumanos fallecidos en Humahuaca

De los pozos a la privatización de Milei: por qué el plan para las castigadas rutas del NOA es solo tapar baches
4

De los pozos a la privatización de Milei: por qué el plan para las castigadas rutas del NOA es solo tapar baches

Tucumán: el impuesto Inmobiliario sube un 9,9% y el Automotor se reajusta hasta un 7,8%
5

Tucumán: el impuesto Inmobiliario sube un 9,9% y el Automotor se reajusta hasta un 7,8%

Ranking notas premium
Cómo era la trama de Lebron, la posible estafa piramidal que generó un perjuicio económico superior a los $530 millones
1

Cómo era la trama de Lebron, la posible estafa piramidal que generó un perjuicio económico superior a los $530 millones

A 22 años del crimen del juez Aráoz, la Corte redujo la condena a Ema Gómez: cuáles fueron los argumentos
2

A 22 años del crimen del juez Aráoz, la Corte redujo la condena a Ema Gómez: cuáles fueron los argumentos

Lionel Messi, Sofía Martínez y las nuevas masculinidades
3

Lionel Messi, Sofía Martínez y las nuevas masculinidades

De los pozos a la privatización de Milei: por qué el plan para las castigadas rutas del NOA es solo tapar baches
4

De los pozos a la privatización de Milei: por qué el plan para las castigadas rutas del NOA es solo tapar baches

Jaldo salió 0 a 0, pero hubo algunos goles
5

Jaldo salió 0 a 0, pero hubo algunos goles

Más Noticias
Pánico en un avión: se rompió una ventanilla en pleno vuelo y un hombre quedó colgado en el vacío

Pánico en un avión: se rompió una ventanilla en pleno vuelo y un hombre quedó colgado en el vacío

Me lamía cuando me desmayaba: un joven sobrevivió 14 días bajo los escombros gracias a su perro en La Guaira

"Me lamía cuando me desmayaba": un joven sobrevivió 14 días bajo los escombros gracias a su perro en La Guaira

Se fundió el motor de su camioneta 0km, quedó varado y las automotrices deberán pagarle una suma millonaria

Se fundió el motor de su camioneta 0km, quedó varado y las automotrices deberán pagarle una suma millonaria

A 22 años del crimen del juez Aráoz, la Corte redujo la condena a Ema Gómez: cuáles fueron los argumentos

A 22 años del crimen del juez Aráoz, la Corte redujo la condena a Ema Gómez: cuáles fueron los argumentos

Lluvias, nieve y un brusco descenso de temperatura: el pronóstico para el fin de semana largo

Lluvias, nieve y un brusco descenso de temperatura: el pronóstico para el fin de semana largo

Horóscopo chino: los tres signos que encontrarán un nuevo rumbo en julio 2026, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los tres signos que encontrarán un nuevo rumbo en julio 2026, según Ludovica Squirru

Siguen las alertas del SMN: qué provincias esperan frío extremo, nevadas y lluvias este viernes

Siguen las alertas del SMN: qué provincias esperan frío extremo, nevadas y lluvias este viernes

Cómo murieron los motociclistas tucumanos “Ruly” Becker y Martín Blasco en Humahuaca

Cómo murieron los motociclistas tucumanos “Ruly” Becker y Martín Blasco en Humahuaca

Comentarios