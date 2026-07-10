El nombre de niña que volvió a ser tendencia en Argentina este 2026 y tiene un significado muy especial

Resumen para apurados
- El nombre Olivia volvió a consolidarse como tendencia entre los más elegidos para niñas en Argentina durante 2026 debido a su significado de paz y armonía.
- Este clásico de origen latino ya tuvo picos de popularidad en 1969, 1982 y 2023, y resurge por la tendencia de los padres a elegir opciones breves y fáciles de pronunciar.
- La elección de Olivia refleja un interés creciente en nombres tradicionales con fuerte simbolismo, potenciado además por la fama de figuras internacionales del espectáculo.
En ese escenario, Olivia volvió a ganar protagonismo y se convirtió en uno de los nombres de niña más elegidos en Argentina durante 2026. Además de su sonoridad, muchas familias lo eligen por la historia y el simbolismo que lo acompañan desde hace siglos.
Qué significa el nombre Olivia
El nombre Olivia tiene origen latino y deriva de la palabra oliva, relacionada con el árbol del olivo. Su significado suele asociarse con expresiones como "la que protege la paz", "la pacificadora" o "la que trae armonía". Esta interpretación surge del valor simbólico que el olivo tuvo desde la Antigüedad, cuando era considerado un emblema de paz, esperanza, reconciliación y sabiduría.
Por ese motivo, muchas familias no solo lo eligen por su belleza, sino también por el mensaje positivo que transmite. Aunque se trata de un nombre con una larga historia, su popularidad atravesó distintas etapas. Según el sitio especializado Geneanet, tuvo importantes picos de uso en 1969, 1982 y 2023, y en 2026 volvió a posicionarse entre las opciones preferidas por muchos padres.
Las famosas que llevan el nombre Olivia
La difusión internacional de este nombre también estuvo impulsada por distintas figuras del mundo del espectáculo y la cultura. Algunas de las más reconocidas son:
- Olivia Newton-John, cantante y actriz británico-australiana recordada por protagonizar Vaselina.
- Olivia Wilde, actriz y directora estadounidense conocida por sus trabajos en televisión y cine.
- Olivia de Havilland, una de las grandes estrellas de la época dorada de Hollywood y ganadora de dos premios Oscar.
- Olivia Rodrigo, cantante y compositora estadounidense que alcanzó fama mundial con canciones como Deja Vu y Vampire.
- Olivia Hussey, actriz argentina que interpretó a Julieta en la recordada adaptación cinematográfica de Romeo y Julieta de 1968.