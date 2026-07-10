El nombre de niña que volvió a ser tendencia en Argentina este 2026 y tiene un significado muy especial

Qué significa el nombre Olivia

El nombre Olivia tiene origen latino y deriva de la palabra oliva, relacionada con el árbol del olivo. Su significado suele asociarse con expresiones como "la que protege la paz", "la pacificadora" o "la que trae armonía". Esta interpretación surge del valor simbólico que el olivo tuvo desde la Antigüedad, cuando era considerado un emblema de paz, esperanza, reconciliación y sabiduría.