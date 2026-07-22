La producción de maíz marca un récord histórico con 71,5 millones de toneladas

Así lo comunicó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesa de la Nación, que además informó que este cereal se vio favorecido por un aumento de superficie: pasó de 9,2 millones de hectárea (has) a 11,6 has, lo que significa un aumento de 26,1% respecto de la campaña pasada; y una mejora en el rendimiento, que pasó de 6.900 kg/ha a 7.240 kg/ha en el promedio del país, también comparado con el ciclo 2024/2025.