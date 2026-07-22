La producción de maíz marca un récord histórico con 71,5 millones de toneladas

Resumen para apurados
- La Secretaría de Agricultura informó que Argentina alcanzó un récord histórico de 71,5 millones de toneladas de maíz en la campaña 2025-2026 con un avance del 75% en la cosecha.
- El resultado responde al aumento del 26,1% en la superficie sembrada y a la mejora del rendimiento promedio por hectárea, pese al impacto heterogéneo de la chicharrita.
- La campaña se perfila como excepcional para el sector agropecuario, mientras se monitorea la incidencia del clima y las heladas para controlar la plaga de cara al próximo ciclo.
La cosecha de maíz 2025-2026 alcanza 71,5 millones de toneladas de producción, lo que la ubica como récord histórico, cuando el avance de la cosecha ya supera el 75% del área estimada.
Así lo comunicó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesa de la Nación, que además informó que este cereal se vio favorecido por un aumento de superficie: pasó de 9,2 millones de hectárea (has) a 11,6 has, lo que significa un aumento de 26,1% respecto de la campaña pasada; y una mejora en el rendimiento, que pasó de 6.900 kg/ha a 7.240 kg/ha en el promedio del país, también comparado con el ciclo 2024/2025.
"Chicharrita"
En el aspecto sanitario, el último informe de la red de monitoreo de Dalbulus maidis menciona un comportamiento heterogéneo de la plaga según las distintas regiones.
El NOA, el NEA y el Centro-Norte siguen concentrando los mayores niveles de capturas de la "chicharrita del maíz", mientras que en el Centro-Sur y el Litoral la dinámica poblacional se mantiene estable. Es por ello que se remarca la importancia de la ocurrencia de heladas y su incidencia en la población de insectos para los maíces tempranos de la próxima campaña.
De acuerdo con la información oficial, correspondiente a la Dirección Nacional de Agricultura de la Secretaría, la cosecha avanza en gran parte del país a medida que los granos alcanzan los niveles de humedad adecuados.
De este modo, la 2025-2026 será "una excepcional campaña maicera, gracias a las condiciones óptimas y al excelente manejo de los productores argentinos".