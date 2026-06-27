Gabriel Corrado sorprendió a Mario Pergolini y reveló su secreto para estar en forma

El ejercicio que definió como un "hallazgo"

El actor explicó que, además de correr, incorpora abdominales y dominadas a su entrenamiento, un ejercicio que aseguró le dio muy buenos resultados. "Aguantás y te levantás con tu propio peso del cuerpo. Antes hacía dos, ahora dieciséis, ocho y ocho. Lo recomiendo porque levantás el peso de tu cuerpo", expresó al describir las dominadas, a las que calificó como un verdadero "hallazgo".