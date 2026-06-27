Gabriel Corrado sorprendió a Mario Pergolini y reveló su secreto para estar en forma
El actor visitó el programa Otro día perdido y contó cuáles son los hábitos que incorporó para mantenerse en forma. Desde una estricta alimentación sin harinas hasta un entrenamiento diario que considera un "hallazgo".
Resumen para apurados
- Gabriel Corrado reveló en El Trece ante Mario Pergolini sus hábitos saludables para mantenerse en forma y bajar de peso a los 65 años durante una reciente entrevista de TV.
- El actor detalló que eliminó las harinas y el gluten, realiza ayuno intermedio omitiendo el almuerzo, entrena diariamente con dominadas y complementa su descanso con magnesio.
- Estas declaraciones exponen la tendencia de los métodos no restrictivos para el bienestar en la adultez, promoviendo hábitos de vida saludables y accesibles en la sociedad.
A sus 65 años, Gabriel Corrado sorprendió al revelar los hábitos que adoptó para bajar de peso, mantenerse saludable y sentirse en forma. Durante su visita al programa Otro día perdido (El Trece), conducido por Mario Pergolini, el actor compartió detalles de su alimentación, su rutina de ejercicios y los cambios que implementó en su vida cotidiana para mejorar su bienestar.
Corrado contó que suele despertarse entre las 7.30 y las 8 de la mañana. "Desayuno dos vasos de agua tibia de 200 mililitros, salgo a caminar o a trotar, porque me aburre mucho ir al gimnasio", reveló.
Mientras realiza actividad física, siempre utiliza auriculares, aunque aclaró que no escucha noticias ni contenidos deportivos. Prefiere acompañar sus caminatas y trotes con música.
El ejercicio que definió como un "hallazgo"
El actor explicó que, además de correr, incorpora abdominales y dominadas a su entrenamiento, un ejercicio que aseguró le dio muy buenos resultados. "Aguantás y te levantás con tu propio peso del cuerpo. Antes hacía dos, ahora dieciséis, ocho y ocho. Lo recomiendo porque levantás el peso de tu cuerpo", expresó al describir las dominadas, a las que calificó como un verdadero "hallazgo".
Según contó, intenta mantener esta rutina prácticamente todos los días.
Al regresar a su casa, Corrado desayuna dos huevos, media palta, un pepinillo y una cucharada de aceite de oliva.
Además, explicó que eliminó varios alimentos de su dieta. "No como facturas a la mañana, ni pan. Dejé las harinas y el gluten, porque no me hacen bien. De verdad había dos kilos que no podía bajar y sentía que me hinchaba cuando comía harinas y eso me cambió el cuerpo", afirmó.
El actor también señaló que ya no almuerza porque considera que ese desayuno funciona como un brunch. Recién a las 17 toma un té verde acompañado por algún fruto seco, siendo los dátiles su elección más habitual.
Para la cena, que procura realizar alrededor de las 20 y que representa su última comida del día, elige carne o pescado. "Antes por ahí me costaba dormir y tenía que tomar algo. Ahora dejé todo y antes de dormir solo tomo magnesio", comentó.
Qué dijo sobre el alcohol y los permitidos
Durante la entrevista, Pergolini le consultó si evitaba completamente el alcohol. "Hacés mucho para tener una vida agradable, para pasarla bien. ¿Alcohol, nunca nada?", le preguntó el conductor.
Corrado respondió que no tiene problemas en tomar una copa cuando sale a comer con amigos y que tampoco se priva de disfrutar una pizza cuando tiene ganas, dejando en claro que, más allá de sus hábitos saludables, no sigue una dieta completamente restrictiva.