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Torneo Clausura 2026: días, horarios, TV y árbitros de la primera fecha

La AFA confirmó el cronograma completo del inicio del campeonato. River recibirá a Barracas Central, Boca visitará a Deportivo Riestra y Hernán Mastrángelo será el único árbitro con participación en el Mundial 2026.

Ignacio Galván, defensor de Atlético.
Ignacio Galván, defensor de Atlético.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La AFA confirmó en Argentina el cronograma de la primera fecha del Torneo Clausura 2026, a disputarse del 23 al 26 de julio para reanudar el fútbol tras el Mundial.
  • La jornada destaca por los debuts de River y Boca, mientras que Hernán Mastrángelo será el único árbitro mundialista en dirigir, haciéndolo en el cruce Riestra-Boca.
  • Este arranque marcará el reinicio de la competencia local posmundialista, donde los clubes buscarán afianzarse desde el inicio en la lucha por el título.
Resumen generado con IA

La cuenta regresiva llegó a su fin. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó el cronograma completo de la primera fecha del Clausura 2026, que se disputará entre el jueves 23 y el domingo 26 de julio y marcará el regreso de la actividad oficial tras el Mundial.

La jornada inaugural tendrá como principales atractivos las presentaciones de River y Boca, además del debut de varios equipos que buscarán comenzar el certamen con el pie derecho.

Uno de los datos llamativos es que la mayoría de los árbitros que participaron en el Mundial 2026 no fueron designados para esta fecha. La única excepción será Hernán Mastrángelo, quien integró el equipo del VAR durante la Copa del Mundo y dirigirá el encuentro entre Deportivo Riestra y Boca.

Los partidos más destacados

River recibirá a Barracas Central el sábado 25 de julio, desde las 19.15, con arbitraje de Nazareno Arasa y transmisión de TNT Sports.

Boca, en tanto, visitará a Deportivo Riestra el domingo 26, a las 19.30. El encuentro será dirigido por Hernán Mastrángelo y televisado por ESPN Premium.

También sobresalen Racing frente a Gimnasia de La Plata (viernes a las 19), San Lorenzo contra Lanús (sábado a las 21.30) y Estudiantes de La Plata ante Independiente (domingo a las 17.15).

El cronograma completo de la primera fecha

Jueves 23 de julio

  • 19.30: Belgrano vs. Rosario Central (TNT Sports). Árbitro: Sebastián Zunino.
  • 19.30: Sarmiento vs. Argentinos Juniors (ESPN Premium). Árbitro: Luis Lobo Medina.
  • 21.45: Defensa y Justicia vs. Aldosivi (ESPN Premium). Árbitro: Daniel Zamora.
  • 16.45: Gimnasia de Mendoza vs. Central Córdoba (TNT Sports). Árbitro: Andrés Gariano.
  • 19.00: Racing vs. Gimnasia LP (ESPN Premium). Árbitro: Nicolás Ramírez.
  • 19.00: Vélez vs. Instituto (TNT Sports). Árbitro: Andrés Merlos.
  • 21.15: Huracán vs. Banfield (ESPN Premium). Árbitro: Juan Pafundi.
  • 21.15: Platense vs. Unión (TNT Sports). Árbitro: Sebastián Martínez.
  • 14.45: Estudiantes de Río Cuarto vs. Tigre (TNT Sports). Árbitro: Bryan Ferreyra.
  • 17.00: Newell's vs. Talleres (ESPN Premium). Árbitro: Ignacio Baliño.
  • 19.15: River Plate vs. Barracas Central (TNT Sports). Árbitro: Nazareno Arasa.
  • 21.30: Lanús vs. San Lorenzo (ESPN Premium). Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
  • 15.00: Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia (ESPN Premium). Árbitro: Álvaro Carranza.
  • 17.15: Estudiantes de La Plata vs. Independiente (TNT Sports). Árbitro: Pablo Dóvalo.
  • 19.30: Deportivo Riestra vs. Boca Juniors (ESPN Premium). Árbitro: Hernán Mastrángelo.
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