Preocupación por Santiago Lange: fue operado de un pulmón en Barcelona

Resumen para apurados
- El regatista argentino Santiago Lange, de 64 años, fue operado exitosamente de un pulmón en Barcelona tras detectársele un nódulo durante un control médico de rutina.
- El Comité Olímpico Argentino confirmó su favorable recuperación. En 2015, Lange ya había superado un cáncer pulmonar antes de ganar el oro en los Juegos de Río 2016.
- La noticia generó conmoción en el deporte nacional, donde se espera la pronta mejoría de Lange, histórico abanderado y símbolo de resiliencia del olimpismo argentino.
El deporte argentino volvió a poner los ojos sobre Santiago Lange. El histórico regatista y campeón olímpico fue sometido a una intervención quirúrgica en un pulmón en la ciudad de Barcelona, donde reside actualmente, luego de que los médicos detectaran un nódulo durante un control.
La noticia fue confirmada por el Comité Olímpico Argentino (COA), que informó que el deportista de 64 años se encuentra en recuperación y le envió un mensaje de apoyo en este nuevo desafío de salud.
Qué le pasó a Santiago Lange
Según informó el COA, Lange debió ser operado tras detectarse un nódulo en uno de sus pulmones. Hasta el momento no trascendieron mayores precisiones sobre la intervención ni sobre los tiempos estimados de recuperación, aunque desde el organismo remarcaron que el exabanderado olímpico evoluciona favorablemente.
"Toda la familia olímpica argentina acompaña a Santiago Lange y le desea una pronta recuperación", expresó el Comité Olímpico Argentino mediante un comunicado.
Una nueva batalla para un símbolo del deporte argentino
No es la primera vez que Lange enfrenta una situación similar. En 2015 fue diagnosticado con un cáncer de pulmón y debió ser sometido a una compleja cirugía para extirpar parte del órgano.
Lejos de ponerle fin a su carrera, aquel episodio se convirtió en una de las historias de superación más recordadas del deporte argentino.
Apenas unos meses después de la operación, regresó a la competencia y, junto con Cecilia Carranza, conquistó la medalla de oro en la clase Nacra 17 durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.
Aquella consagración quedó grabada como uno de los mayores ejemplos de resiliencia del olimpismo argentino.
Una leyenda del olimpismo nacional
Además del histórico oro en Río, Lange construyó una trayectoria excepcional en la vela.
Junto a Carlos "Camau" Espínola obtuvo las medallas de bronce en la clase Tornado en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y Pekín 2008, consolidándose como uno de los deportistas más exitosos de la historia argentina.
Su última aparición olímpica fue en París 2024, donde tuvo el honor de ser uno de los abanderados de la delegación argentina durante la ceremonia inaugural.
Por eso, la noticia de su operación generó una inmediata muestra de apoyo de todo el deporte nacional, que aguarda por una pronta recuperación de uno de sus máximos referentes.