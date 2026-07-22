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Lanús vs. Cienciano: hora, TV y formaciones del debut del "Granate" en los playoffs de la Copa Sudamericana

El campeón defensor de la Sudamericana recibe este miércoles al conjunto peruano en La Fortaleza por el partido de ida de los playoffs. El ganador de la serie enfrentará a Botafogo en los octavos de final.

Lanús buscará el bicampeonato de Copa Sudamericana.
Lanús buscará el bicampeonato de Copa Sudamericana.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Lanús recibe a Cienciano este miércoles a las 21:30 en La Fortaleza por la ida de playoffs de la Copa Sudamericana, buscando defender su título continental.
  • El Granate, dirigido por Pellegrino, llega tras finalizar tercero en su grupo de Libertadores y sufriendo una sorpresiva eliminación ante Instituto en Copa Argentina.
  • El ganador de la serie, que se definirá el 29 de julio, avanzará a los octavos de final de la Copa Sudamericana para enfrentar a Botafogo de Brasil.
Resumen generado con IA

Lanús iniciará este miércoles un nuevo desafío internacional cuando reciba a Cienciano de Perú por el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se disputará desde las 21.30 en La Fortaleza y marcará el comienzo del camino del "Granate" en la defensa del título continental obtenido la temporada pasada.

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino llegó a esta instancia luego de finalizar tercero en su grupo de la Copa Libertadores, resultado que lo dejó sin chances de avanzar a los octavos de final del principal torneo de clubes del continente y lo obligó a reinsertarse en la Sudamericana.

Lanús busca recuperar la memoria

Más allá de su exitoso antecedente internacional, el presente del conjunto del Sur no atraviesa su mejor momento. En las últimas semanas sufrió una sorpresiva eliminación en la Copa Argentina frente a Instituto, por lo que intentará reencontrarse con su mejor versión en el certamen que conquistó en la edición anterior.

Para afrontar este segundo semestre, la única incorporación fue la del delantero paraguayo Allan Wlk, de 23 años, quien llegó para reforzar el ataque.

El premio: un cruce con Botafogo

La serie se definirá el martes 29 de julio, también desde las 21.30, y el equipo que logre avanzar tendrá un desafío de máxima exigencia en los octavos de final.

El ganador de la llave entre Lanús y Cienciano se medirá con Botafogo, uno de los candidatos al título.

Probables formaciones

Lanús: Franco Petroli; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ronaldo De Jesús, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera, Dylan Aquino; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Cienciano: Italo Espinoza; Claudio Núñez, Kevin Becerra, M. Amondarain; Cristian Souza, Gerson Barreto, Santiago Arias, Marcos Martinich; A. Hohberg, Neri Bandiera y Carlos Garcés. DT: H. Melgarejo.

  • Partido: Lanús vs. Cienciano.
  • Competencia: Playoffs de la Copa Sudamericana.
  • Día: Miércoles.
  • Hora: 21.30.
  • Estadio: La Fortaleza.
  • Instancia: Partido de ida de los playoffs.
  • Próximo rival del ganador: Botafogo, por los octavos de final.
Temas Copa SudamericanaPerúClub Atlético IndependienteClub Atlético LanúsCopa ArgentinaBotafogo
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