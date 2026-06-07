Riquelme eligió a su candidato y Boca ya tiene nuevo entrenador

El “Vasco” era el principal candidato del presidente "xeneize" y, con el correr de las jornadas, sacó una amplia ventaja sobre el resto de las alternativas que manejaba el club. De esta manera, iniciará su segundo ciclo como entrenador de Boca, una institución que conoce en profundidad tanto por su pasado como jugador como por su anterior experiencia en el banco de suplentes.