Riquelme eligió a su candidato y Boca ya tiene nuevo entrenador

Boca Juniors ya tiene nuevo entrenador. Tras varios días de negociaciones y luego de resolver los últimos detalles contractuales, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme decidió apostar por Rodolfo Arruabarrena para suceder a Claudio Úbeda al frente del primer equipo.
El “Vasco” era el principal candidato del presidente "xeneize" y, con el correr de las jornadas, sacó una amplia ventaja sobre el resto de las alternativas que manejaba el club. De esta manera, iniciará su segundo ciclo como entrenador de Boca, una institución que conoce en profundidad tanto por su pasado como jugador como por su anterior experiencia en el banco de suplentes.
La intención es que Arruabarrena llegue al país entre el viernes y el próximo fin de semana para firmar un contrato que lo vinculará con la institución hasta diciembre de 2027. Su presentación oficial y el inicio de los trabajos están previstos para el 18 de junio, fecha en la que comenzará la pretemporada en Boca Predio.
Luego de concretar la firma, la dirigencia acelerará la búsqueda de refuerzos para afrontar la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y la Copa Argentina.