Lewis Hamilton rompió el silencio tras atropellar a un mecánico de Ferrari: "Se me encogió el corazón"
El británico explicó cómo ocurrió el incidente en los boxes durante el Gran Premio de Bélgica, admitió que el error se originó por una señal prematura del equipo y expresó su alivio al conocer el estado de salud del operario.
Resumen para apurados
- En el GP de Bélgica, Lewis Hamilton atropelló por error a un mecánico de Ferrari en boxes tras recibir una luz verde prematura del equipo y luego expresó su alivio.
- Hamilton aceleró al ver la luz sin notar al operario. El hecho le recordó un accidente similar de Räikkönen, pero afortunadamente el mecánico resultó ileso.
- El fallo impidió reparar su alerón y relegó a Hamilton al cuarto lugar en la carrera, aunque el resultado le permitió ascender al segundo puesto del Mundial.
Lewis Hamilton vivió uno de los momentos más angustiantes de la temporada durante el Gran Premio de Bélgica. En su ingreso a los boxes, el piloto de Ferrari atropelló accidentalmente a uno de los mecánicos del equipo tras recibir una señal equivocada para abandonar el pitlane.
Días después de la carrera, el siete veces campeón del mundo se refirió por primera vez al episodio, explicó cómo se produjo el accidente y confesó el temor que sintió al recordar un grave antecedente de la escudería italiana.
Qué dijo Lewis Hamilton sobre el accidente en Ferrari
El incidente ocurrió en la vuelta 21 de la competencia, cuando Hamilton cumplía una sanción y aprovechaba para cambiar neumáticos. Mientras los mecánicos trabajaban sobre el alerón delantero, una luz verde se encendió antes de tiempo y el británico aceleró.
"Se encendió la luz verde y arranqué. Estábamos mirando hacia allá (el pitlane), no hacia aquí (donde se encontraba el mecánico), así que, en definitiva, la culpa probablemente recae en el equipo", explicó el piloto.
Aun así, reconoció que el momento fue impactante. "Cuando sucedió, lo vi y me quedé paralizado", confesó.
El recuerdo del accidente de Kimi Räikkönen
Hamilton reveló que inmediatamente recordó un episodio ocurrido años atrás en Ferrari, cuando Kimi Räikkönen atropelló a un mecánico durante una parada en boxes y le provocó una grave fractura en una pierna.
"Recordé cuando Kimi se estrelló y le rompió la pierna a un mecánico de Ferrari. Se me encogió el corazón por un instante", expresó.
Afortunadamente, en esta ocasión las consecuencias fueron mucho menores y el británico respiró aliviado.
"Me alegra mucho que esté bien", afirmó al referirse al estado de salud del integrante de la escudería.
Un error que también condicionó su carrera
El accidente no solo generó preocupación por el mecánico. La salida anticipada impidió que Ferrari terminara de ajustar el alerón delantero, que había quedado dañado previamente tras un toque con George Russell.
Esa situación perjudicó el rendimiento del monoplaza en el tramo final de la competencia y Hamilton no pudo superar a Max Verstappen en la lucha por el podio, por lo que debió conformarse con el cuarto puesto.
A pesar del inconveniente, el resultado le permitió recuperar el segundo lugar en el Campeonato Mundial de Pilotos, donde ahora escolta al italiano Andrea Kimi Antonelli, aunque el episodio en los boxes quedó como una de las imágenes más impactantes del Gran Premio de Bélgica.