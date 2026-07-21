Fue figura de la Selección Sub-20, tuvo un conflicto en Vélez y ahora va por su revancha en España
Tras destacarse con la Selección Argentina en el Mundial Sub-20 y dejar atrás un conflictivo adiós de Vélez, el delantero de 20 años fue presentado como refuerzo del Sporting de Gijón para relanzar su carrera en España.
Resumen para apurados
- El delantero argentino Alejo Sarco fue anunciado como nuevo refuerzo del Sporting de Gijón español, procedente del Bayer Leverkusen para relanzar su carrera.
- Tras un polémico alejamiento de Vélez y escasa continuidad en Alemania, el atacante brilló como goleador de la Selección Sub-20 en el Mundial de Chile 2025.
- En la segunda división de España, la joven promesa buscará consolidarse con más minutos y ayudar al club asturiano en su lucha por ascender a LaLiga.
Alejo Sarco tendrá un nuevo desafío en el fútbol europeo. El delantero argentino de 20 años fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del Real Sporting de Gijón, que disputará la temporada 2026/27 en LaLiga Hypermotion, la segunda división de España.
El atacante llega procedente del Bayer Leverkusen, que aceptó su traspaso definitivo aunque se aseguró una opción de recompra para recuperarlo en el futuro si su evolución es la esperada.
Tras superar la revisión médica, Sarco quedó a disposición del entrenador Nicolás Larcamón y se incorporará de inmediato a los entrenamientos con el conjunto asturiano.
Una carrera marcada por un conflicto con Vélez
Sarco surgió de las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield y rápidamente llamó la atención por su capacidad goleadora.
Su debut en Primera División dejó una imagen imborrable: convirtió un gol decisivo frente a Estudiantes en la final de la Copa de la Liga 2024, contribuyendo a la consagración del "Fortín".
Sin embargo, su salida del club de Liniers estuvo lejos de ser tranquila. Después de negarse a renovar su contrato, fue separado del plantel profesional apenas tres meses después de haber debutado, situación que derivó en su partida hacia el fútbol europeo en enero de 2025.
Un paso con pocos minutos en Alemania
Bayer Leverkusen apostó por el delantero argentino y le firmó contrato hasta 2029. Sin embargo, nunca logró afianzarse en el primer equipo.
Durante su etapa en el conjunto alemán disputó apenas tres partidos oficiales y, en busca de continuidad, fue cedido en enero de 2026 al Borussia Mönchengladbach.
Allí tampoco consiguió el protagonismo esperado, ya que la mayor parte de su participación se dio en el equipo filial.
La figura de la Selección Sub 20
Pese a las dificultades en Europa, Sarco mantuvo un alto nivel con la camiseta argentina.
El delantero fue el máximo goleador de la Selección Sub 20 en el Mundial de Chile 2025, donde convirtió cuatro goles en siete partidos y fue una de las figuras del equipo que alcanzó el subcampeonato.
Ese rendimiento ratificó las condiciones que había mostrado en sus primeros pasos en Vélez y mantuvo intacto el interés de distintos clubes europeos.
Un nuevo comienzo en España
Ahora, Sporting de Gijón apuesta por Sarco como una de las incorporaciones para pelear por el ascenso a LaLiga.
El delantero buscará sumar los minutos que no tuvo en Alemania y relanzar una carrera que, pese a su corta edad, ya atravesó momentos de gran exposición, un conflicto contractual y dos experiencias en la Bundesliga.
Con apenas 20 años, España aparece como una nueva oportunidad para que una de las promesas del fútbol argentino vuelva a demostrar el potencial que lo llevó a destacarse tanto en Vélez como en la Selección Sub 20.