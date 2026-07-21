Aumentan los sueldos del personal militar: no todos superan la línea de pobreza

Aumento oficial, pero con salarios aún rezagados

Si bien la actualización salarial alcanza a los meses de junio, julio y agosto de 2026, el nuevo esquema deja en evidencia que la mayor parte del personal militar y policial continúa con ingresos inferiores al costo de la Canasta Básica Total, mientras que las categorías más bajas permanecen incluso por debajo de los valores que marcan la línea de indigencia.