Aumentan los sueldos del personal militar: no todos superan la línea de pobreza
El Gobierno oficializó una nueva actualización salarial para el personal militar y policial de establecimientos navales. Sin embargo, la mayoría de las categorías continúa con ingresos por debajo de la Canasta Básica Total.
Resumen para apurados
- El Gobierno oficializó en el Boletín Oficial un aumento salarial para las Fuerzas Armadas y policía naval entre junio y agosto de 2026 vía la Resolución Conjunta 35/2026.
- Pese al reajuste, la mayoría del personal percibe haberes por debajo de la Canasta Básica ($1.531.472), y los rangos policiales más bajos quedan bajo la línea de indigencia.
- La medida evidencia un persistente rezago de los ingresos militares respecto al costo de vida, lo que mantendrá el debate sobre la recomposición salarial del sector.
El Gobierno nacional oficializó un nuevo incremento para el personal militar de las Fuerzas Armadas y el personal policial de establecimientos navales, mediante la Resolución Conjunta 35/2026 de los ministerios de Economía y Defensa, publicada en el Boletín Oficial.
La norma establece las escalas salariales correspondientes a junio, julio y agosto de 2026, aunque los nuevos haberes muestran que la mayoría de los efectivos continúa percibiendo ingresos por debajo de la línea de pobreza, según los parámetros del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Cuál es la línea de pobreza en Argentina
De acuerdo con el último informe del Indec, la Canasta Básica Total (CBT) para una familia tipo de cuatro integrantes alcanzó en junio los $1.531.472,91, sin incluir gastos de alquiler ni expensas.
Con ese parámetro, solo los oficiales de mayor jerarquía logran superar el umbral de pobreza.
Qué cargos militares cobran por encima de la línea de pobreza
Los haberes correspondientes a junio para los rangos más altos son los siguientes:
Teniente General, Almirante y Brigadier General: $3.237.096.
General de División, Vicealmirante y Brigadier Mayor: $2.886.779.
General de Brigada, Contralmirante y Brigadier: $2.630.140.
Coronel, Capitán de Navío y Comodoro: $2.303.771.
Teniente Coronel, Capitán de Fragata y Vicecomodoro: $2.003.018.
Mayor o Capitán de Corbeta: $1.578.044.
Entre los suboficiales, únicamente el Suboficial Mayor, con $1.618.545, supera el valor de la Canasta Básica Total.
Sueldos del personal militar que siguen por debajo de la línea de pobreza
El resto de la escala salarial permanece por debajo de la CBT. Los principales haberes de junio son:
Capitán y Teniente de Navío: $1.306.933.
Teniente Primero, Teniente de Fragata y Primer Teniente: $1.162.440.
Teniente y Teniente de Corbeta: $1.047.978.
Subteniente, Guardiamarina y Alférez: $949.126.
Sargento Ayudante, Suboficial Primero y Suboficial Ayudante: $1.272.040.
Sargento Primero, Suboficial Segundo y Suboficial Auxiliar: $1.118.901.
Sargento y Cabo Principal: $1.004.518.
Cabo Primero: $901.498.
Cabo y Cabo Segundo: $834.387.
Voluntario de Primera y Marinero de Primera: $760.013.
Voluntario de Segunda y Marinero de Segunda: $703.322.
Sueldos del personal policial de establecimientos navales
La resolución también fijó los salarios del personal policial que presta servicios en establecimientos navales.
Los haberes de junio son los siguientes:
Comisario Inspector: $997.875.
Comisario: $957.803.
Subcomisario: $890.892.
Oficial Principal: $776.977.
Oficial Inspector: $706.830.
Subescribiente: $703.194.
Las categorías que quedan por debajo de la línea de indigencia
Las categorías inferiores del personal policial perciben ingresos que ni siquiera alcanzan el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), el indicador utilizado para medir la indigencia cuando no existen otros ingresos en el hogar.
Los salarios son:
Oficial Subinspector: $591.160.
Sargento Primero: $531.238.
Sargento: $509.068.
Oficial Ayudante: $489.673.
Oficial Subayudante: $430.665.
Cabo: $408.200.
Agente de Primera: $394.558.
Agente de Segunda: $388.172.
Aumento oficial, pero con salarios aún rezagados
Si bien la actualización salarial alcanza a los meses de junio, julio y agosto de 2026, el nuevo esquema deja en evidencia que la mayor parte del personal militar y policial continúa con ingresos inferiores al costo de la Canasta Básica Total, mientras que las categorías más bajas permanecen incluso por debajo de los valores que marcan la línea de indigencia.