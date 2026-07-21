SociedadActualidad

Aumentan los sueldos del personal militar: no todos superan la línea de pobreza

El Gobierno oficializó una nueva actualización salarial para el personal militar y policial de establecimientos navales. Sin embargo, la mayoría de las categorías continúa con ingresos por debajo de la Canasta Básica Total.

Aumentan los sueldos del personal militar: no todos superan la línea de pobreza
Hace 42 Min

Resumen para apurados

  • El Gobierno oficializó en el Boletín Oficial un aumento salarial para las Fuerzas Armadas y policía naval entre junio y agosto de 2026 vía la Resolución Conjunta 35/2026.
  • Pese al reajuste, la mayoría del personal percibe haberes por debajo de la Canasta Básica ($1.531.472), y los rangos policiales más bajos quedan bajo la línea de indigencia.
  • La medida evidencia un persistente rezago de los ingresos militares respecto al costo de vida, lo que mantendrá el debate sobre la recomposición salarial del sector.
Resumen generado con IA

El Gobierno nacional oficializó un nuevo incremento para el personal militar de las Fuerzas Armadas y el personal policial de establecimientos navales, mediante la Resolución Conjunta 35/2026 de los ministerios de Economía y Defensa, publicada en el Boletín Oficial.

La norma establece las escalas salariales correspondientes a junio, julio y agosto de 2026, aunque los nuevos haberes muestran que la mayoría de los efectivos continúa percibiendo ingresos por debajo de la línea de pobreza, según los parámetros del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Cuál es la línea de pobreza en Argentina

De acuerdo con el último informe del Indec, la Canasta Básica Total (CBT) para una familia tipo de cuatro integrantes alcanzó en junio los $1.531.472,91, sin incluir gastos de alquiler ni expensas.

Con ese parámetro, solo los oficiales de mayor jerarquía logran superar el umbral de pobreza.

Qué cargos militares cobran por encima de la línea de pobreza

Los haberes correspondientes a junio para los rangos más altos son los siguientes:

Teniente General, Almirante y Brigadier General: $3.237.096.

General de División, Vicealmirante y Brigadier Mayor: $2.886.779.

General de Brigada, Contralmirante y Brigadier: $2.630.140.

Coronel, Capitán de Navío y Comodoro: $2.303.771.

Teniente Coronel, Capitán de Fragata y Vicecomodoro: $2.003.018.

Mayor o Capitán de Corbeta: $1.578.044.

Entre los suboficiales, únicamente el Suboficial Mayor, con $1.618.545, supera el valor de la Canasta Básica Total.

Sueldos del personal militar que siguen por debajo de la línea de pobreza

El resto de la escala salarial permanece por debajo de la CBT. Los principales haberes de junio son:

Capitán y Teniente de Navío: $1.306.933.

Teniente Primero, Teniente de Fragata y Primer Teniente: $1.162.440.

Teniente y Teniente de Corbeta: $1.047.978.

Subteniente, Guardiamarina y Alférez: $949.126.

Sargento Ayudante, Suboficial Primero y Suboficial Ayudante: $1.272.040.

Sargento Primero, Suboficial Segundo y Suboficial Auxiliar: $1.118.901.

Sargento y Cabo Principal: $1.004.518.

Cabo Primero: $901.498.

Cabo y Cabo Segundo: $834.387.

Voluntario de Primera y Marinero de Primera: $760.013.

Voluntario de Segunda y Marinero de Segunda: $703.322.

Sueldos del personal policial de establecimientos navales

La resolución también fijó los salarios del personal policial que presta servicios en establecimientos navales.

Los haberes de junio son los siguientes:

Comisario Inspector: $997.875.

Comisario: $957.803.

Subcomisario: $890.892.

Oficial Principal: $776.977.

Oficial Inspector: $706.830.

Subescribiente: $703.194.

Las categorías que quedan por debajo de la línea de indigencia

Las categorías inferiores del personal policial perciben ingresos que ni siquiera alcanzan el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), el indicador utilizado para medir la indigencia cuando no existen otros ingresos en el hogar.

Los salarios son:

Oficial Subinspector: $591.160.

Sargento Primero: $531.238.

Sargento: $509.068.

Oficial Ayudante: $489.673.

Oficial Subayudante: $430.665.

Cabo: $408.200.

Agente de Primera: $394.558.

Agente de Segunda: $388.172.

Aumento oficial, pero con salarios aún rezagados

Si bien la actualización salarial alcanza a los meses de junio, julio y agosto de 2026, el nuevo esquema deja en evidencia que la mayor parte del personal militar y policial continúa con ingresos inferiores al costo de la Canasta Básica Total, mientras que las categorías más bajas permanecen incluso por debajo de los valores que marcan la línea de indigencia.

Temas Fuerzas Armadas
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El Gobierno simplificó las compras al exterior: cómo es el nuevo sistema unificado entre el Correo Argentino y los couriers privados

El Gobierno simplificó las compras al exterior: cómo es el nuevo sistema unificado entre el Correo Argentino y los couriers privados

Yofra rechazó el diálogo con el Gobierno y reclamó un salario mínimo de $3 millones: No podemos normalizar la pobreza

Yofra rechazó el diálogo con el Gobierno y reclamó un salario mínimo de $3 millones: "No podemos normalizar la pobreza"

Lo más popular
¿Por qué Messi volvió a Rosario horas después que la Selección aterrizó en Ezeiza?
1

¿Por qué Messi volvió a Rosario horas después que la Selección aterrizó en Ezeiza?

La FIFA confirmó la sanción para Leandro Paredes tras los incidentes en la final del Mundial
2

La FIFA confirmó la sanción para Leandro Paredes tras los incidentes en la final del Mundial

Lamine Yamal reveló qué le dijo Lionel Messi tras la final del Mundial
3

Lamine Yamal reveló qué le dijo Lionel Messi tras la final del Mundial

Criptomonedas, propiedades y consumos: el informe que complica a Manuel Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito
4

Criptomonedas, propiedades y consumos: el informe que complica a Manuel Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito

Una dosis de droga habría generado un crimen en el barrio Toledo
5

Una dosis de droga habría generado un crimen en el barrio Toledo

Ranking notas premium
Rosca posmundial: ¿puede la Justicia frenar la reelección de Jaldo?
1

Rosca posmundial: ¿puede la Justicia frenar la reelección de Jaldo?

Cómo funciona una oferta de terrenos en una zona investigada de El Cadillal
2

Cómo funciona una oferta de terrenos en una zona investigada de El Cadillal

Chau Mundial, ¿hola decreto?: expectativas por la fecha de las elecciones en Tucumán
3

Chau Mundial, ¿hola decreto?: expectativas por la fecha de las elecciones en Tucumán

Cómo impactó la tecnología en el primer Mundial de la inteligencia artificial
4

Cómo impactó la tecnología en el primer Mundial de la inteligencia artificial

Con el aval del Senado a dos nuevos vocales para el TOF, la atención se traslada al juzgado electoral
5

Con el aval del Senado a dos nuevos vocales para el TOF, la atención se traslada al juzgado electoral

Más Noticias
La FIFA confirmó la sanción para Leandro Paredes tras los incidentes en la final del Mundial

La FIFA confirmó la sanción para Leandro Paredes tras los incidentes en la final del Mundial

Lamine Yamal reveló qué le dijo Lionel Messi tras la final del Mundial

Lamine Yamal reveló qué le dijo Lionel Messi tras la final del Mundial

¿Por qué Messi volvió a Rosario horas después que la Selección aterrizó en Ezeiza?

¿Por qué Messi volvió a Rosario horas después que la Selección aterrizó en Ezeiza?

Rige la alerta por viento zonda el NOA: cuáles son las localidades afectadas en Tucumán

Rige la alerta por viento zonda el NOA: cuáles son las localidades afectadas en Tucumán

Una dosis de droga habría generado un crimen en el barrio Toledo

Una dosis de droga habría generado un crimen en el barrio Toledo

Criptomonedas, propiedades y consumos: el informe que complica a Manuel Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito

Criptomonedas, propiedades y consumos: el informe que complica a Manuel Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito

Los senadores pasarán a cobrar casi $12 millones mensuales

Los senadores pasarán a cobrar casi $12 millones mensuales

San Mauricio: el pueblo que soñó con ser ciudad y terminó en ruinas

San Mauricio: el pueblo que soñó con ser ciudad y terminó en ruinas

Comentarios