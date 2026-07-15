"Si salimos campeones...": las promesas más curiosas que dejaron los tucumanos tras la clasificación a la final

La ilusión ya no entra en una plaza. Se desborda por las calles, se cuelga de los hombros, se transforma en camiseta, bandera, canción y abrazo. Después del triunfo por 2 a 1 sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial, la Plaza Independencia volvió a convertirse en el punto de encuentro de miles de tucumanos que necesitaban compartir una alegría que, por estas horas, parece imposible guardar puertas adentro. Argentina está otra vez en una final y, entre los festejos, también comenzaron a multiplicarse las promesas.