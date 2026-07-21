Copa del Mundo

España festejó el título con una burla a Leandro Paredes y una inesperada canción de Argentina

Durante la celebración en Madrid, los campeones recordaron los incidentes de la final y sorprendieron con un tema de Duki y Bizarrap.

CHICANA. Lamine Yamal y Fabián Ruiz exhibieron un cartel dedicado a Leandro Paredes durante los festejos de España por el título mundial.
CHICANA. Lamine Yamal y Fabián Ruiz exhibieron un cartel dedicado a Leandro Paredes durante los festejos de España por el título mundial.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • España celebró en Madrid el título mundial con burlas al argentino Leandro Paredes, tras los incidentes que ambos protagonizaron en el cierre de la final del torneo.
  • Yamal y Ruiz mostraron un cartel burlándose del cruce entre Paredes y Gavi, mientras que Cucurella cantó un tema de Duki, sumando un inesperado guiño musical argentino.
  • La celebración aviva la rivalidad futbolística entre Argentina y España tras la final, marcando el inicio de un folclore picante de cara a futuros enfrentamientos.
Resumen generado con IA

La conquista del Mundial continuó con una multitudinaria celebración por las calles de Madrid, donde los futbolistas de España aprovecharon la fiesta para lanzar una chicana dirigida a Leandro Paredes, uno de los protagonistas de los incidentes que marcaron el final de la definición frente a la selección argentina.

Durante la caravana, Lamine Yamal y Fabián Ruiz mostraron un cartel con la inscripción "Velada del Año VII: Paredes vs. Gavi", en alusión al fuerte cruce que ambos protagonizaron tras el pitazo final. Entre risas, el joven delantero incluso lanzó un "nos vemos", alimentando la broma mientras saludaba a los hinchas.

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Del cartel a la música argentina

La referencia tuvo como origen el tumulto que se produjo una vez terminado el partido, cuando Paredes se enfrentó con Eric García y luego con Gavi, episodio que terminó con la expulsión del mediocampista argentino por decisión del árbitro Slavko Vincic.

La celebración también dejó otra curiosidad. Al subir al escenario principal, Marc Cucurella eligió ingresar al ritmo de "Malbec", la canción de Duki y Bizarrap, y la cantó junto a los miles de fanáticos presentes, en un festejo que combinó burlas hacia Argentina con un inesperado guiño a la música urbana del país.

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