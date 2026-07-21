RollingCode abrió sede propia en Buenos Aires para dictar comisiones presenciales

Historias que explican mejor que cualquier estadística

Franco Ruiz fue uno de los primeros becados de RollingCode en Tucumán. Antes de encontrar su lugar en la programación probó varias carreras universitarias y trabajos distintos, en un entorno donde no tenía referentes tecnológicos cerca. Dice que lo que más le aportó la escuela no fue solo lo técnico, sino el acompañamiento: entender los desafíos reales de la industria, aprender a trabajar en equipo y animarse a medirse con otros, algo que lo ayudó a perder la sensación de estar solo en el proceso. Desde ahí construyó una carrera que pasó por Mercado Libre, Globant y Platzi, hasta llegar a su puesto actual como Senior Software Engineer en Amperity, una compañía de software con sede en Washington, Estados Unidos. Hoy aconseja a quienes recién empiezan a no temerle a la Inteligencia Artificial sino usarla como una herramienta más, y recuerda que programar no es un don sino el resultado de la práctica constante. Ver su historia completa.