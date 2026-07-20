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Recuerdos fotográficos: Ernesto Padilla y el monumento a los héroes de la Independencia

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: Ernesto Padilla y el monumento a los héroes de la Independencia
Hace 2 Hs

El ex gobernador tucumano Ernesto Padilla presentó en 1925, siendo diputado nacional, el proyecto para erigir en Humahuaca el monumento a los Héroes de la Independencia. La tarea le fue encargada en 1928 al escultor de Buenos Aires Ernesto Soto Avendaño, quien emplazó el conjunto escultórico en el cerro Santa Bárbara, en la parte alta de una escalinata de piedra, a unos 300 metros al oeste de la plaza de Humahuaca. Un coloso de bronce de 9 metros, se recorta contra el cielo, arriba del grupo escultórico. A ambos lados, se ubican dos bajorrelieves con escenas de soldados, indios y gauchos a caballo, más un grupo de personas, de rasgos y vestimentas indígenas. Aunque muchos le dicen “monumento al indio”, no se identifica a nadie, para representar al pueblo como héroe de la independencia. La construcción se demoró tras el golpe de Estado de 1930. Fue inaugurada en 1950.

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