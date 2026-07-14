Un conductor atropella y mata a seis personas en Chile

SANTIAGO, Chile.- Seis personas murieron y otras siete resultaron heridas, atropelladas por un vehículo en una feria en Viña del Mar. El conductor, un suboficial naval que estaba fuera de servicio, según la Armada de Chile, fue detenido y sometido a exámenes.
Por causas que aún se investigan, el hombre “habría perdido el control” y atropelló a personas al costado de la feria de Caupolicán, dijo el coronel de Carabineros Jorge Guaita, de la Prefectura de Viña del Mar, unos 120 km al oeste de Santiago.
Los primeros testimonios recogidos por la policía afirman que el vehículo circulaba en exceso de velocidad por una vía junto a la feria. En las fotos tomadas después del incidente se puede ver un auto blanco con el parabrisas estrellado y parte del capó destruido, rodeado de jirones de ropa, cajas de cartón y otros artículos de feria.
El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones Chirino, dijo que según los reportes preliminares de Carabineros el hombre no estaba “bajo los efectos del alcohol” y probablemente perdió el control “por la llovizna”.