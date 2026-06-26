Polémica en Chile: Kast protagonizó un tenso cruce con la madre de un niño que se negó a saludarlo

Resumen para apurados
- El mandatario chileno José Antonio Kast protagonizó un tenso cruce con una madre y su hijo en Villarrica, luego de que el menor se negara a saludarlo en un acto de gobierno.
- Ocurrió fuera de un centro cultural. Ante el rechazo del niño, Kast le pidió que no se dejara usar por su madre, lo que provocó gritos y fuertes recriminaciones de los vecinos.
- El episodio intensifica el debate sobre la polarización política en Chile y abre cuestionamientos públicos hacia la conducta y las respuestas del mandatario ante la ciudadanía.
El presidente de Chile, José Antonio Kast, protagonizó un tenso altercado con una mujer y su hijo menor de edad en la comuna de Villarrica, en región de La Araucanía, luego de que el niño se negara a estrecharle la mano durante un acto oficial.
El episodio ocurrió en las afueras del Centro Cultural Liquén, donde el mandatario encabezó una ceremonia de entrega de títulos de dominio a familias mapuche. Al ingresar al recinto, Kast se acercó a saludar a un grupo de vecinos que lo esperaba junto a una reja. En ese momento, extendió la mano hacia un niño, pero el menor no respondió al saludo, consignó el diario La Nación.
Lejos de ignorar la situación, el mandatario le habló directamente al niño. “Lo cortés no quita lo valiente. Que le vaya muy bien en todos sus estudios”, expresó.
La madre del menor intervino de inmediato y cuestionó la gestión presidencial. “Usted tiene a todos los chilenos mal y él tiene conciencia”, respondió.
El intercambio escaló entre gritos y acusaciones
El cruce, registrado por cámaras y teléfonos celulares, se intensificó rápidamente. Kast, visiblemente molesto, defendió su administración y aseguró que su gobierno estaba “recuperando el orden y la libertad”. Luego se alejó unos pasos, aunque volvió a dirigirse al niño.
“Así como me está mirando, con esos ojos de niño, yo le digo que crezca en libertad”, manifestó el presidente.
La respuesta de la mujer fue inmediata. Comenzó a gritarle “demagogo” y “nazi”, mientras otros vecinos se sumaban a los cuestionamientos. En ese contexto, Kast volvió a dirigirse al menor y pronunció una frase que provocó nuevas críticas entre los presentes.
“Lo siento por usted, joven. Ánimo, fuerza y fe; nunca se deje intimidar, y que su mamá no lo use a usted”, afirmó.
La frase del presidente generó nuevas críticas
Las palabras del mandatario provocaron la reacción de otro de los asistentes. Un hombre que llevaba a un menor sobre los hombros le recriminó que fuera el propio presidente quien estaba utilizando al niño como parte de la discusión.
Kast respondió: “¿Para qué vienen a interrumpir un acto donde está toda la gente feliz?”, antes de retirarse hacia el interior del Centro Cultural Liquén en medio de gritos y reclamos de parte de algunos de los presentes.