Polémica en Chile: Kast protagonizó un tenso cruce con la madre de un niño que se negó a saludarlo

El episodio ocurrió en las afueras del Centro Cultural Liquén, donde el mandatario encabezó una ceremonia de entrega de títulos de dominio a familias mapuche. Al ingresar al recinto, Kast se acercó a saludar a un grupo de vecinos que lo esperaba junto a una reja. En ese momento, extendió la mano hacia un niño, pero el menor no respondió al saludo, consignó el diario La Nación.