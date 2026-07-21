Un perfil del gran fotógrafo Ángel Paganelli, en una página de LA GACETA de julio de 1927

Era Paganelli un gallardo joven, muy culto y elegante, y tan simpático para nuestras niñas como el Príncipe de Saboya que nos ha visitado últimamente. Instalada su fotografía, contó desde el primer día con la propaganda de las mejores niñas de nuestra sociedad; las invitaba a visitar su taller y las retrataba y las obsequiaba con una hermosa fotografía. Al entusiasmo las niñas se levantó la tenaz oposición de las señoras de edad y se propagó la especie de que hacerse retratar era lo mismo que desafiar a la muerte. Por nada aceptaban las señoras que se les tomara la foto. Pero las niñas, que todas estaban de parte de Paganelli. discurrieron un recurso eficaz. Que Paganelli sacara fotografías a domicilio y que las señoras se hicieran retratar vestidas de reinas.