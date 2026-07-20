¿Cuándo vuelve a jugar Leandro Paredes en Boca? El plan tras la final del Mundial 2026

El cuerpo técnico evaluará su estado día a día antes de tomar una decisión. Como se trata del capitán y una pieza clave del equipo, la idea sería administrarle las cargas físicas. En caso de que juegue por la Sudamericana, no se descarta que descanse en la visita a Riestra por la primera fecha del Torneo Clausura, con el objetivo de completar su recuperación y evitar riesgos físicos en el inicio de la competencia local.