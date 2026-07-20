¿Cuándo vuelve a jugar Leandro Paredes en Boca? El plan tras la final del Mundial 2026
El mediocampista regresará al país en las próximas horas después del subcampeonato con la Selección. Aunque terminó el torneo con molestias físicas, en el Xeneize no descartan que pueda estar ante O'Higgins por la Copa Sudamericana.
Resumen para apurados
- Leandro Paredes regresa este lunes a la Argentina para reincorporarse a Boca tras el Mundial 2026, con la mira puesta en el partido del jueves por Copa Sudamericana.
- El volante llega con un gran desgaste físico y molestias musculares tras disputar siete partidos en el Mundial, donde se consagró subcampeón tras caer en la final ante España.
- El DT Arruabarrena evaluará su evolución física para administrar sus cargas; si juega en la Sudamericana, descansaría en el debut del torneo local ante Riestra.
La participación de Leandro Paredes en el Mundial 2026 llegó a su fin con la derrota de la Selección frente a España, pero el volante no tendrá demasiado tiempo para descansar. Boca ya espera a su capitán y trabaja con la expectativa de tenerlo a disposición lo antes posible para afrontar los compromisos decisivos del segundo semestre.
Paredes fue uno de los futbolistas más destacados del equipo de Lionel Scaloni durante la Copa del Mundo. Disputó 696 minutos en siete partidos y solo comenzó como suplente en el debut frente a Argelia porque todavía no estaba completamente recuperado de una lesión en el isquiotibial derecho.
A lo largo del certamen acumuló un importante desgaste físico. Además de la molestia muscular con la que llegó al Mundial, terminó la competencia con un fuerte dolor en la zona costal después de varios encuentros de alta intensidad.
La final también dejó una imagen polémica. Tras la derrota ante España, el mediocampista protagonizó un cruce con futbolistas rivales: tomó del cuello a Eric García, forcejeó con Gavi y terminó expulsado una vez finalizado el partido.
Sin embargo, el foco del jugador ya está puesto en Boca. Mientras varios integrantes de la Selección aprovecharán unos días de vacaciones, Paredes regresará al país este lunes por la tarde para reencontrarse con su familia y comenzar a preparar su vuelta al "Xeneize".
Desde el club le dedicaron un mensaje de apoyo en las redes sociales: "Gracias por representar al país con huevo y corazón. ¡Aguante Argentina!".
Además, el volante mantiene un contacto permanente con el entrenador Rodolfo Arruabarrena. Incluso, el DT bromeó recientemente sobre la ansiedad del mediocampista por reincorporarse al plantel al afirmar que "el que rompe las pelotas es él", en referencia a las ganas del campeón del mundo de volver a entrenarse.
La gran incógnita pasa por saber si llegará en condiciones para el partido de este jueves frente a O'Higgins, por los 16avos de final de la Copa Sudamericana. Aunque terminó el Mundial con molestias físicas, en Boca no lo descartan y esperarán su evolución en los próximos entrenamientos.
El cuerpo técnico evaluará su estado día a día antes de tomar una decisión. Como se trata del capitán y una pieza clave del equipo, la idea sería administrarle las cargas físicas. En caso de que juegue por la Sudamericana, no se descarta que descanse en la visita a Riestra por la primera fecha del Torneo Clausura, con el objetivo de completar su recuperación y evitar riesgos físicos en el inicio de la competencia local.