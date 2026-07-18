Los Pumas lucharon hasta el final, pero Inglaterra los llevó a su juego
El seleccionado argentino cayó 31-24 en Santiago del Estero y cerró la primera mitad del Nations Championship con una victoria y dos derrotas. Reaccionó en el complemento, pero pagó caro su desorden, la indisciplina y la falta de cohesión.
Resumen para apurados
- Los Pumas perdieron 31-24 ante Inglaterra en Santiago del Estero por la tercera fecha del Nations Championship, debido a su desorden e indisciplina en el campo de juego.
- Tras un flojo primer tiempo y a pesar de reaccionar en el complemento, el equipo argentino no logró romper el orden táctico ni la efectividad del seleccionado británico.
- Con esta derrota, Los Pumas cierran la primera mitad del torneo con saldo negativo y deberán corregir fallas clave antes de enfrentar a Sudáfrica el próximo 8 de agosto.
En el rugby, los equipos que suelen imponerse no siempre lo hacen a partir de un juego brillante o lujoso. También ganan aquellos que ejecutan un plan simple con autoridad, optimizan a su favor cada momento del trámite y obligan al rival a disputar el partido que más les conviene. Inglaterra es uno de esos equipos y Los Pumas lo sufrieron en Santiago del Estero.
El seleccionado argentino cayó 31-24 en el estadio Madre de Ciudades, por la tercera fecha del Nations Championship, y cerró la primera mitad del certamen con una victoria y dos derrotas, tras caer ante Escocia y derrotar a Gales. Peleó hasta la última pelota y quedó a centímetros de un empate agónico, pero durante buena parte de la noche mostró poca cohesión y demasiadas dificultades para escapar del libreto impuesto por el "XV" de "La Rosa".
El partido comenzó con una imagen cargada de simbolismo. Los Pumas ingresaron al campo con una camiseta inspirada en la que utilizó la selección argentina de fútbol frente a Inglaterra en el Mundial de México 1986. Sin embargo, el homenaje no encontró rápidamente su correlato dentro de la cancha. Inglaterra asumió el control desde el inicio y abrió el marcador a los cuatro minutos con un try de Tommy Freeman.
A partir de allí, el equipo europeo manejó los tiempos con solidez, utilizó el pie con precisión y cerró cada intento ofensivo argentino. Los Pumas respondieron con sacrificio, pero cuando recuperaron la pelota atacaron de manera desordenada. Fue un equipo que improvisó con mayor convicción que claridad, aceleró sin encontrar espacios y, en varios pasajes, pareció sacarse la pelota de encima.
“Nos están llevando donde ellos quieren. No encontramos los espacios para atacar y las posesiones se hacen lentas”, reconoció Juan Martín Fernández Lobbe, asistente técnico del seleccionado argentino, antes de comenzar el segundo tiempo. La frase explicó con precisión lo que sucedía sobre el césped.
Inglaterra no necesitó demasiados movimientos para profundizar su dominio. Ben Earl apoyó dos tries, a los 23 y a los 33 minutos, y confirmó la superioridad inglesa. Argentina, además, volvió a sufrir por la indisciplina: el tucumano Mateo Carreras recibió una tarjeta amarilla por un conracto demasiado arriba. El único aporte ofensivo de Los Pumas antes del descanso fue un penal convertido por Tomás Albornoz, que tiene cien por ciento de efectividad ante los tres palos en este certamen.
El segundo tiempo mostró otra versión del equipo de Felipe Contepomi. Argentina salió con mayor decisión y se metió rápidamente en partido. Lo hizo más por actitud que por funcionamiento, pero encontró el impulso que no había tenido durante los primeros 40 minutos. Mateo Carreras apoyó el primer try argentino a los cuatro minutos y Albornoz convirtió para achicar la diferencia.
Desde entonces, el encuentro entró en una zona caótica. Las infracciones, los errores y las tarjetas amarillas rompieron cualquier intento de continuidad. Inglaterra quedó temporalmente con 13 jugadores por las amonestaciones a Jack Van Poortvliet y Alex Coles. La infracción de este último, cerca del ingoal, derivó en un try penal que acercó aún más a Los Pumas.
Argentina, sin embargo, no supo capitalizar la superioridad numérica. Joaquín Oviedo y Santiago Carreras también fueron amonestados y el equipo quedó expuesto en defensa. Inglaterra aprovechó los espacios y volvió a estirar la ventaja mediante los tries de Marcus Smith e Immanuel Feyi-Waboso, una de las grandes figuras del partido.
Aun así, Los Pumas no se entregaron. El equipo volvió a empujar cuando el partido parecía resuelto y encontró un try de Justo Piccardo a los 39 minutos. La rápida conversión de Albornoz dejó la diferencia en siete puntos y abrió la posibilidad de una última jugada.
Con la chicharra ya consumada, Bautista Delguy recibió la pelota, resistió el contacto y llegó hasta el ingoal inglés. Durante algunos segundos, el empate pareció posible. Sin embargo, después de una extensa revisión del TMO, los árbitros determinaron que el argentino había apoyado el codo fuera de los límites del campo. El try fue anulado y el marcador quedó sellado.
Los Pumas terminaron luchando, pero reaccionaron demasiado tarde. Durante buena parte del partido jugaron al ritmo de Inglaterra, se enredaron en sus propias imprecisiones y no encontraron la claridad necesaria para sostener sus ataques. La entrega les permitió llegar con vida hasta el final. El funcionamiento, en cambio, volvió a dejar interrogantes.
Inglaterra no necesitó deslumbrar. Le alcanzó con imponer su orden, aprovechar los errores argentinos y llevar el partido hacia el terreno que había elegido desde el comienzo.
De esa manera, el seleccionado argentino volverá a jugar el sábado 8 de agosto, frente a Sudáfrica en Buenos Aires. Mientras tanto, Contenpomi y su staff tendrán tiempo para corregir errores, potenciar fortalezas y mejorar la imagen de su equipo de cara a la segunda rueda del Nations Championship.