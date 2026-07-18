Los Pumas lucharon hasta el final, pero Inglaterra los llevó a su juego

El partido comenzó con una imagen cargada de simbolismo. Los Pumas ingresaron al campo con una camiseta inspirada en la que utilizó la selección argentina de fútbol frente a Inglaterra en el Mundial de México 1986. Sin embargo, el homenaje no encontró rápidamente su correlato dentro de la cancha. Inglaterra asumió el control desde el inicio y abrió el marcador a los cuatro minutos con un try de Tommy Freeman.