Los Pumas podrían sufrir una baja clave para la próxima ventana internacional

De no surgir cambios, Oviedo y el resto de los jugadores de Perpignan -con la excepción de Ruiz, que se sumará más adelante- deberán estar a disposición del club francés, como máximo, el 17 de agosto. La decisión responde a una planificación conjunta entre ambas partes, aunque obligará a Los Pumas a reorganizar su tercera línea en una etapa clave de la preparación para el tramo final del Nations Championship.