Los Pumas podrían sufrir una baja clave para la próxima ventana internacional

Resumen para apurados
- El jugador Joaquín Oviedo se perderá los partidos de Los Pumas ante Sudáfrica y Australia en agosto y septiembre por un acuerdo de dosificación física con el club Perpignan.
- El pacto entre el DT Felipe Contepomi y el club francés busca evitar el desgaste del forward, quien se sumará a la pretemporada europea tras consolidarse como figura en 2026.
- Esta baja obligará a Los Pumas a reorganizar su tercera línea para la ventana internacional, priorizando la recuperación del jugador para el Nations Championship en noviembre.
Los Pumas podrían afrontar una baja de peso en la próxima ventana internacional. Joaquín Oviedo, uno de los jugadores más destacados del seleccionado argentino durante la temporada 2026, no estaría disponible para los compromisos de agosto y comienzos de septiembre debido a un acuerdo entre la Unión Argentina de Rugby y el Perpignan de Francia.
La ausencia del tercera línea no responde a una lesión ni a una decisión deportiva. Se trata de un pacto alcanzado entre el entrenador de Los Pumas, Felipe Contepomi, y Laurent Labit, DT del conjunto francés, para administrar las cargas del jugador durante una temporada cargada de competencia.
Según ese acuerdo, Oviedo se incorporará en agosto a la pretemporada del Perpignan para estar disponible desde el inicio del Top 14, el principal torneo del rugby francés.
A cambio, el club europeo le concederá un fin de semana de descanso antes de la fase decisiva del Nations Championship, prevista para noviembre, lo que le permitirá llegar en mejores condiciones físicas a uno de los momentos más importantes del calendario internacional.
La posible ausencia representa un golpe para Contepomi. Oviedo se consolidó como una pieza clave del equipo durante 2026: fue titular en los partidos frente a Escocia, Gales e Inglaterra y se convirtió en uno de los líderes del pack de forwards argentino. Además, aportó tres tries en la temporada, confirmando su crecimiento tanto en defensa como en ataque.
Si se concreta su salida anticipada hacia Francia, el cordobés se perdería tres compromisos importantes: el amistoso frente a Sudáfrica, previsto para el 8 de agosto en Buenos Aires, y la serie ante Australia, que incluye los encuentros del 29 de agosto en Jujuy y del 5 de septiembre en Mendoza.
El acuerdo también involucra a Ignacio Ruiz, otro jugador de Perpignan. En su caso, el hooker no tenía previsto participar de la ventana de julio con Los Pumas, aunque finalmente fue convocado por Contepomi para cubrir las bajas que sufrió el seleccionado en esa posición.
Una vez finalizada su participación con Argentina, Ruiz se incorporará al club francés para disputar la segunda fecha del Top 14.
De no surgir cambios, Oviedo y el resto de los jugadores de Perpignan -con la excepción de Ruiz, que se sumará más adelante- deberán estar a disposición del club francés, como máximo, el 17 de agosto. La decisión responde a una planificación conjunta entre ambas partes, aunque obligará a Los Pumas a reorganizar su tercera línea en una etapa clave de la preparación para el tramo final del Nations Championship.