Inspeccionaron un proyecto para instalar una planta de almacenamiento y distribución de GLP en Los Nogales

La Dirección de Protección Ambiental, dependiente de la Secretaría de Producción, realizó una inspección técnica a una empresa ubicada en Los Nogales, en el marco del procedimiento de evaluación de Estudios de Impacto Ambiental previsto por la normativa vigente.
La recorrida fue encabezada por el director de Protección Ambiental, Marcelo Lizárraga, junto con el equipo técnico del área, con el objetivo de verificar en el lugar la información presentada por la firma responsable del proyecto para la instalación de un centro de almacenamiento y distribución de gas licuado de petróleo (GLP).
Durante la inspección, los profesionales constataron que la documentación presentada correspondía con las características del sitio y del emprendimiento proyectado.
Al tratarse de un Análisis de Impacto Ambiental, previo al inicio de la obra, la evaluación está orientada a identificar, prever y valorar los posibles efectos ambientales del proyecto, así como a verificar que esos impactos hayan sido contemplados y abordados de manera adecuada en el estudio presentado.