Los contrastes de Atlanta: la ciudad que deslumbra con sus rascacielos y golpea cuando se miran sus sombras

Casi uno de cada seis habitantes de Atlanta vive por debajo de la línea federal de pobreza. El dato surge de las estimaciones 2020-2024 de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense, elaborada por la Oficina del Censo de Estados Unidos. Aunque su tasa es similar a la de otras grandes ciudades como Nueva York, Los Ángeles o Chicago, el contraste es notorio en el centro de una ciudad que alberga las sedes de Coca-Cola, Delta Air Lines, Home Depot y otras grandes compañías. Los hoteles de lujo y las torres corporativas comparten las mismas cuadras con personas que duermen en las veredas.