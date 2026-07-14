SociedadEducación

Una oportunidad para estudiantes universitarios: cómo conseguir una beca de $400.000

La convocatoria del Banco Santander ya está abierta y alcanza a estudiantes de distintas universidades del país, incluida una institución de Tucumán. Hay tiempo para anotarse hasta el 30 de julio.

AYUDA ECONÓMICA. El Banco Santander abrió una beca de $400.000 para estudiantes universitarios.
AYUDA ECONÓMICA. El Banco Santander abrió una beca de $400.000 para estudiantes universitarios. / ARCHIVO LA GACETA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Banco Santander ofrece becas de $400.000 para universitarios de Argentina. Hay tiempo hasta el 30 de julio para postularse y el fin es apoyar a alumnos con necesidad económica.
  • El beneficio de pago único alcanzará a 1.697 alumnos. Los interesados deben inscribirse en la plataforma Santander Open Academy y cumplir con los requisitos socioeconómicos.
  • Esta iniciativa busca facilitar la permanencia y graduación de estudiantes en un contexto económico complejo, promoviendo el desarrollo educativo y profesional en el país.
Resumen generado con IA

Estudiar una carrera implica afrontar gastos de transporte, materiales y cursado. Para acompañar ese recorrido, Banco Santander abrió una nueva edición de su programa de becas para alumnos de grado, que otorgará $400.000 a cada estudiante seleccionado.

El beneficio se abonará en un único pago y alcanzará a 1.697 estudiantes de universidades e institutos de educación superior de distintas provincias. La iniciativa busca facilitar el acceso, la permanencia y la finalización de los estudios de quienes atraviesan necesidades económicas y, al mismo tiempo, cuentan con un buen desempeño académico.

En Tucumán, la única institución incluida en el listado de esta convocatoria es la Universidad de San Pablo-T. Por ese motivo, podrán postularse sus alumnos, siempre que cumplan tanto con las condiciones generales del programa como con los criterios particulares establecidos por la casa de estudios.

Hasta cuándo se puede solicitar la beca

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el jueves 30 de julio de 2026. El proceso comenzó el 28 de mayo y se realiza a través de la plataforma Santander Open Academy.

AYUDA ECONÓMICA. El Banco Santander abrió una beca de $400.000 para estudiantes universitarios. AYUDA ECONÓMICA. El Banco Santander abrió una beca de $400.000 para estudiantes universitarios. / CAPTURA DE PANTALLA

Una vez cerrado el período de postulaciones, las solicitudes serán evaluadas hasta el 21 de agosto. Ese mismo día está prevista la selección de los beneficiarios, aunque la inscripción no garantiza la obtención de la ayuda porque la convocatoria incluye un proceso de evaluación.

La beca no consiste en un pago mensual. Cada estudiante elegido recibirá una sola transferencia de $400.000.

Quiénes pueden postularse

La convocatoria está dirigida a estudiantes que vivan en Argentina y cursen una carrera en alguna de las universidades o instituciones de educación superior adheridas al programa.

En el caso de Tucumán, el primer requisito es ser alumno de la Universidad de San Pablo-T. Además, la institución puede solicitar documentación o establecer condiciones propias para definir a sus candidatos, por lo que se recomienda revisar los requisitos específicos antes de completar la solicitud.

El programa prioriza a estudiantes con necesidades económicas y alto rendimiento académico. Por eso, durante la evaluación pueden considerarse aspectos relacionados con la situación socioeconómica, la regularidad en la carrera y los antecedentes académicos de cada postulante.

Cómo realizar la inscripción

La postulación debe hacerse en línea desde Santander Open Academy. Para iniciar el trámite, el estudiante tendrá que registrarse en la plataforma, buscar la convocatoria “Alumnos de Grado Argentina 2026”, seleccionar su universidad y completar los datos solicitados.

Antes de enviar la inscripción, será necesario revisar las condiciones particulares de la USP-T y adjuntar la documentación que corresponda. 

La convocatoria nacional estará disponible hasta el 30 de julio, pero la universidad podría establecer procedimientos internos para seleccionar a sus candidatos.

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