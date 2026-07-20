Junto a un río: el estudio de música oculto en Tafí del Valle

Tafí del Valle fue postulado para competir entre los pueblos más lindos del mundo, y LA GACETA llegó hasta allí en busca de planes para las vacaciones de invierno. Pero el recorrido tuvo un desvío inesperado: el GPS guió hacia Las Carreras, en la comuna de El Mollar.
El camino se volvió más angosto y menos cómodo para el auto. A un lado corría el río; alrededor aparecían casas dispersas y el paisaje se alejaba cada vez más del movimiento turístico del centro. Allí, casi por casualidad, apareció una escena distinta: una cabaña devenida estudio de música.
En ese lugar vive y trabaja Leopoldo Deza. Micrófonos, instrumentos, computadoras y grabaciones ocupan el espacio donde produjo más de 20 discos. Hace dos años trasladó hasta allí el estudio que tenía montado en Buenos Aires.
Eligió Las Carreras por la tranquilidad, el paisaje y, principalmente, por el silencio. “Esta parte del Valle me enamoró”, contó. Después de vivir y trabajar durante dos décadas en Buenos Aires, compró la cabaña y armó su home studio, lejos del tránsito y de las interrupciones de la ciudad.
Durante su etapa porteña, Deza integró la banda de Litto Nebbia, considerado uno de los fundadores del rock argentino, y también trabajó en su estudio. Esa experiencia luego pasó a sus propias producciones y a La Muda Records, el sello con el que desarrolla sus proyectos.
Considera que trabajar entre los cerros no significa quedar fuera de la industria. “Acá te desconectás y te conectás con otra cosa”, resumió. La distancia, sostiene, permite que los músicos se concentren de otra manera, y que una sesión de grabación no quede atravesada por las urgencias cotidianas.
Producir desde la cabaña
El tamaño del estudio no permite registrar una banda completa al mismo tiempo, pero Deza realiza allí buena parte del proceso: preproducción, grabación de voces e instrumentos, armado de bases, mezcla y posproducción.
Su forma de trabajo combina encuentros presenciales con producción a distancia. Un cantante puede enviarle una primera grabación; él arma una base, devuelve una versión y continúa modificándola hasta que el proyecto encuentra su forma. Después, distintos músicos registran sus partes desde sus casas y envían los archivos.
Cuando un proyecto requiere una estructura mayor, algunas partes se graban en San Miguel de Tucumán. Sin embargo, la producción general permanece en sus manos. Los solistas también suelen alojarse durante un fin de semana en cabañas cercanas y aprovechar la estadía para grabar sus voces.
Deza trabaja principalmente con música argentina: folclore, tango y canciones de autor. Desde ese rincón junto al río puede producir para artistas que están a cientos de kilómetros, aunque quienes llegan hasta la cabaña encuentran algo que no se puede enviar en un archivo: el silencio del Valle.
Música en vivo
La propuesta continúa en De Fierro, un espacio ubicado en La Banda, cerca del Museo Jesuítico. Durante la temporada abre de miércoles a domingo desde las 11, con comidas, bebidas y música durante el día.
Deza toca allí como anfitrión, mientras que los viernes y sábados por la noche se presentan artistas invitados. El derecho de espectáculo cuesta $ 10.000 por persona.
La búsqueda había comenzado con talleres, paseos y propuestas para turistas. Terminó varios kilómetros más lejos, frente a una computadora y rodeada de instrumentos. En Tafí, a veces un desvío del GPS también puede convertirse en parte del recorrido: esta vez llevó hasta una cabaña donde el silencio no significa que nada pase; por el contrario: puede, incluso, significar que una canción está empezando a tomar forma.