SociedadActualidad

Junto a un río: el estudio de música oculto en Tafí del Valle

Leopoldo Deza trabajó con Litto Nebbia y hoy produce discos desde una cabaña de Las Carreras. Los viernes y sábados, además, encabeza el repertorio de música en vivo en un local cercano.

ENTORNO. Micrófonos, instrumentos y computadoras ocupan el espacio donde Deza produjo más de 20 discos.
ENTORNO. Micrófonos, instrumentos y computadoras ocupan el espacio donde Deza produjo más de 20 discos.
Por María José Monteros Hace 1 Hs

Tafí del Valle fue postulado para competir entre los pueblos más lindos del mundo, y LA GACETA llegó hasta allí en busca de planes para las vacaciones de invierno. Pero el recorrido tuvo un desvío inesperado: el GPS guió hacia Las Carreras, en la comuna de El Mollar.

El camino se volvió más angosto y menos cómodo para el auto. A un lado corría el río; alrededor aparecían casas dispersas y el paisaje se alejaba cada vez más del movimiento turístico del centro. Allí, casi por casualidad, apareció una escena distinta: una cabaña devenida estudio de música.

ESPACIO. El trabajo combina presencialidad con producción a distancia. ESPACIO. El trabajo combina presencialidad con producción a distancia.

En ese lugar vive y trabaja Leopoldo Deza. Micrófonos, instrumentos, computadoras y grabaciones ocupan el espacio donde produjo más de 20 discos. Hace dos años trasladó hasta allí el estudio que tenía montado en Buenos Aires.

Eligió Las Carreras por la tranquilidad, el paisaje y, principalmente, por el silencio. “Esta parte del Valle me enamoró”, contó. Después de vivir y trabajar durante dos décadas en Buenos Aires, compró la cabaña y armó su home studio, lejos del tránsito y de las interrupciones de la ciudad.

Leopoldo Deza realizó un nostágico paseo por la música

Leopoldo Deza realizó un nostágico paseo por la música

Durante su etapa porteña, Deza integró la banda de Litto Nebbia, considerado uno de los fundadores del rock argentino, y también trabajó en su estudio. Esa experiencia luego pasó a sus propias producciones y a La Muda Records, el sello con el que desarrolla sus proyectos.

Considera que trabajar entre los cerros no significa quedar fuera de la industria. “Acá te desconectás y te conectás con otra cosa”, resumió. La distancia, sostiene, permite que los músicos se concentren de otra manera, y que una sesión de grabación no quede atravesada por las urgencias cotidianas.

Producir desde la cabaña

El tamaño del estudio no permite registrar una banda completa al mismo tiempo, pero Deza realiza allí buena parte del proceso: preproducción, grabación de voces e instrumentos, armado de bases, mezcla y posproducción.

Su forma de trabajo combina encuentros presenciales con producción a distancia. Un cantante puede enviarle una primera grabación; él arma una base, devuelve una versión y continúa modificándola hasta que el proyecto encuentra su forma. Después, distintos músicos registran sus partes desde sus casas y envían los archivos.

Cuando un proyecto requiere una estructura mayor, algunas partes se graban en San Miguel de Tucumán. Sin embargo, la producción general permanece en sus manos. Los solistas también suelen alojarse durante un fin de semana en cabañas cercanas y aprovechar la estadía para grabar sus voces.

Leopoldo Deza: "A veces, en las peores situaciones se componen las mejores cosas"

Leopoldo Deza: A veces, en las peores situaciones se componen las mejores cosas

Deza trabaja principalmente con música argentina: folclore, tango y canciones de autor. Desde ese rincón junto al río puede producir para artistas que están a cientos de kilómetros, aunque quienes llegan hasta la cabaña encuentran algo que no se puede enviar en un archivo: el silencio del Valle.

Música en vivo

La propuesta continúa en De Fierro, un espacio ubicado en La Banda, cerca del Museo Jesuítico. Durante la temporada abre de miércoles a domingo desde las 11, con comidas, bebidas y música durante el día.

Deza toca allí como anfitrión, mientras que los viernes y sábados por la noche se presentan artistas invitados. El derecho de espectáculo cuesta $ 10.000 por persona.

La búsqueda había comenzado con talleres, paseos y propuestas para turistas. Terminó varios kilómetros más lejos, frente a una computadora y rodeada de instrumentos. En Tafí, a veces un desvío del GPS también puede convertirse en parte del recorrido: esta vez llevó hasta una cabaña donde el silencio no significa que nada pase; por el contrario: puede, incluso, significar que una canción está empezando a tomar forma.

Temas Buenos AiresTafí del ValleEl MollarLitto Nebbia
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo nació La cuarta estrella, la canción que canta la Selección Argentina
1

Cómo nació "La cuarta estrella", la canción que canta la Selección Argentina

Final del Mundial 2026: las 10 cosas que hay que saber antes de Argentina-España
2

Final del Mundial 2026: las 10 cosas que hay que saber antes de Argentina-España

¿Habrá feriado o asueto el lunes si Argentina gana el Mundial 2026?
3

¿Habrá feriado o asueto el lunes si Argentina gana el Mundial 2026?

Policía, hospitales y municipios adaptaron sus operativos durante el partido Argentina-España
4

Policía, hospitales y municipios adaptaron sus operativos durante el partido Argentina-España

Desintoxicación digital: métodos para combatir la ansiedad y problemas en adolescentes
5

Desintoxicación digital: métodos para combatir la ansiedad y problemas en adolescentes

Ranking notas premium
Conectividad y visitas: qué impacto se busca con las mejoras en el aeropuerto y en la terminal de Tucumán
1

Conectividad y visitas: qué impacto se busca con las mejoras en el aeropuerto y en la terminal de Tucumán

Diario de viaje: tres horas de espera, un susto en el avión y el último vuelo del Mundial
2

Diario de viaje: tres horas de espera, un susto en el avión y el último vuelo del Mundial

Cómo impactó la tecnología en el primer Mundial de la inteligencia artificial
3

Cómo impactó la tecnología en el primer Mundial de la inteligencia artificial

Sobre la necesidad vital de reformar la carta de la ONU
4

Sobre la necesidad vital de reformar la carta de la ONU

Del cierre a las reformas en el Banco Central
5

Del cierre a las reformas en el Banco Central

Más Noticias
Cómo impactó la tecnología en el primer Mundial de la inteligencia artificial

Cómo impactó la tecnología en el primer Mundial de la inteligencia artificial

Final del Mundial 2026: las 10 cosas que hay que saber antes de Argentina-España

Final del Mundial 2026: las 10 cosas que hay que saber antes de Argentina-España

¿Habrá feriado o asueto el lunes si Argentina gana el Mundial 2026?

¿Habrá feriado o asueto el lunes si Argentina gana el Mundial 2026?

Qué pasa si comés una manzana verde en ayunas: los beneficios que destacan los especialistas

Qué pasa si comés una manzana verde en ayunas: los beneficios que destacan los especialistas

La grasa abdominal está vinculada a varias enfermedades: qué alimentos pueden ayudarte a reducirla.

La grasa abdominal está vinculada a varias enfermedades: qué alimentos pueden ayudarte a reducirla.

¿Cuántos huevos se deben comer por semana? el veredicto de los especialistas

¿Cuántos huevos se deben comer por semana? el veredicto de los especialistas

Policía, hospitales y municipios adaptaron sus operativos durante el partido Argentina-España

Policía, hospitales y municipios adaptaron sus operativos durante el partido Argentina-España

Cómo nació La cuarta estrella, la canción que canta la Selección Argentina

Cómo nació "La cuarta estrella", la canción que canta la Selección Argentina

Comentarios