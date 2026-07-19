Mundial 2026

Acusan a un tucumano de atropellar a cuatro personas en la Fan Zone de Santiago del Estero tras la final del Mundial

El hecho ocurrió en avenida Rivadavia, donde cientos de personas seguían el partido Argentina-España. Dos menores y dos adultos resultaron heridos.

FURIA. El conductor de la camioneta fue agredido por los vecinos que se encontraban en el lugar.
FURIA. El conductor de la camioneta fue agredido por los vecinos que se encontraban en el lugar.
19 Julio 2026

Resumen para apurados

  • Un conductor tucumano atropelló a cuatro personas el domingo cerca de la Fan Zone del Mundial en Santiago del Estero, provocando heridas leves y su posterior detención.
  • El hecho ocurrió en Avenida Rivadavia durante la final de la Copa del Mundo. El conductor fue agredido por vecinos antes de ser trasladado a la comisaría para su resguardo.
  • La Justicia ordenó la detención del conductor y pericias científicas para esclarecer el hecho, marcando un precedente de alerta sobre la seguridad vial en eventos masivos.
Resumen generado con IA

Cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, resultaron heridas en la noche del domingo luego de que una camioneta, que era conducida por un tucumano, las atropellara a metros de la zona donde se había instalado Fan Zone del Mundial 2026, en Santiago del Estero.

Según lo que se informó, el hecho ocurrió sobre avenida Rivadavia, entre Perú y Roca, frente al principal centro de convenciones de la vecina provincia, donde cientos de personas habían concurrido para seguir las acciones de la final de la Copa del Mundo entre Argentina y España.

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De acuerdo con la información policial, el conductor de una Toyota Hilux, oriundo de la ciudad de Leales, embistió a cuatro peatones mientras circulaba por el lugar. Como consecuencia del impacto, resultaron lesionados un niño de tres años, una niña de 11, un hombre de 46 y otro de 28.

Los heridos tras el incidente

Los dos menores fueron trasladados al hospital de niños de Santiago, donde el niño quedó en observación por lesiones en las piernas que no revisten gravedad, mientras que la niña recibió el alta tras ser asistida. En tanto, los dos adultos fueron derivados al Hospital Regional y también fueron dados de alta, ya que las lesiones sufridas no eran de gravedad.

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Tras el incidente, el conductor fue trasladado a la Comisaría Comunitaria N° 2 para resguardar su integridad física, ya que fue agredido por un grupo de personas que presenciaron el accidente.

De acuerdo a lo que publicó Diario Panorama, la Justicia dispuso su aprehensión y ordenó que las pericias queden a cargo de Policía Científica, mientras continúa la investigación para establecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.

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