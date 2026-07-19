Bocinas, bombos y banderas para agradecerle a la Selección en el Monumento al Bicentenario

No hubo una multitud ocupando la avenida Mate de Luna ni una caravana interminable alrededor del Monumento al Bicentenario. Esta vez, el festejo tuvo otra forma. Fue más pequeño, disperso y contenido, pero no estuvo ausente. Después de la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial, algunos tucumanos salieron igualmente a agradecerle a la Selección por el camino recorrido. No había desahogo ni lágrimas colectivas. Había bocinas, camisetas y la sensación de que, más allá del resultado, el equipo de Lionel Scaloni volvía a merecer un reconocimiento.