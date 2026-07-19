El hipódromo tucumano se renueva para recibir su gran fiesta

Antes de que los mejores caballos del Norte salgan a buscar la gloria en el Clásico “Aniversario de la Caja Popular de Ahorros”, el verdadero desafío estaba bajo sus cascos. La pista del hipódromo tucumano, castigada durante meses por las intensas lluvias y la persistente humedad, necesitaba una transformación urgente para volver a ofrecer las garantías que exige una competencia de semejante jerarquía. Esa carrera contra el tiempo ya comenzó y hoy muestra sus primeros resultados.