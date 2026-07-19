El hipódromo tucumano se renueva para recibir su gran fiesta

Resumen para apurados
- El Hipódromo de Tucumán renovó su pista principal con miras a la reunión extraordinaria del 26 de julio para garantizar la seguridad tras los daños por intensas lluvias.
- Los trabajos con maquinaria pesada solucionaron pozos y desniveles críticos en los codos. Jockeys profesionales elogiaron las obras tras semanas de reclamos por el mal estado.
- La renovación asegura un espectáculo seguro y de alta competencia para el Clásico Aniversario de la Caja Popular de Ahorros, consolidando al turf en el norte argentino.
Antes de que los mejores caballos del Norte salgan a buscar la gloria en el Clásico “Aniversario de la Caja Popular de Ahorros”, el verdadero desafío estaba bajo sus cascos. La pista del hipódromo tucumano, castigada durante meses por las intensas lluvias y la persistente humedad, necesitaba una transformación urgente para volver a ofrecer las garantías que exige una competencia de semejante jerarquía. Esa carrera contra el tiempo ya comenzó y hoy muestra sus primeros resultados.
Con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a la reunión extraordinaria del próximo domingo, las autoridades del circo hípico de avenida Irineo Leguisamo pusieron en marcha un importante operativo de recuperación de la pista principal y de la auxiliar, una obra que durante semanas fue reclamada por quienes mejor conocen el terreno: jockeys, entrenadores y vareadores.
Las precipitaciones registradas durante los primeros meses del año habían dejado secuelas evidentes. En distintos sectores aparecieron desniveles, pozos y zonas blandas que complicaban tanto los entrenamientos como las competencias. La situación era especialmente delicada en los codos, donde los caballos ingresan a gran velocidad y cualquier irregularidad puede transformarse en un serio riesgo.
Durante tres jornadas, retroexcavadoras, niveladoras especiales y personal del hipódromo trabajaron intensamente para devolverle firmeza y uniformidad a la superficie. Mientras se realizaban las tareas, la pista principal permaneció cerrada y los ejemplares fueron ejercitados en el trazado auxiliar. El esfuerzo dio sus frutos y este domingo volvió a quedar habilitada.
Los primeros en comprobar el resultado fueron los propios protagonistas. Walter Marrades, uno de los jockeys más experimentados del turf tucumano, destacó el cambio apenas terminó su entrenamiento. “La verdad que realizaron un gran trabajo. Vi mucha gente laburando para dejar la pista en las mejores condiciones. Hoy ejercité a dos caballos y la noté muy bien, muy firme. Fue un trabajo necesario”, explicó el jinete que en 2012 conquistó el Gran Premio “Batalla de Tucumán” con Incurable Rebel.
Marrades recordó además el complicado panorama que ofrecía el escenario apenas una semana atrás. “El domingo pasado competimos y fue realmente muy complicado. La pista tenía muchos pozos, especialmente en la zona de los codos, entre los 800 y los 600 metros finales. Los caballos no podían hacer pie en ese sector”, señaló quien también construyó una destacada campaña en Buenos Aires, donde consiguió alrededor de 150 victorias.
Desde la administración del hipódromo explicaron que las tareas responden a una planificación que apunta exclusivamente a garantizar un espectáculo de primer nivel y, sobre todo, preservar la seguridad. “Tras las últimas lluvias en nuestra provincia, el acondicionamiento de la pista tiene como único objetivo la puesta a punto para la próxima reunión extraordinaria que se llevará a cabo el 26 de julio”, aseguró Marcelo Moreno, nuevo gerente del escenario hípico, quien supervisó las obras junto al intendente Walter Díaz.
La satisfacción también fue compartida por Francisco “Polito” Brito, la revelación entre los jinetes aprendices durante la presente temporada. “Estos arreglos eran muy necesarios. La pista estaba bastante deteriorada y era muy riesgoso seguir compitiendo así. Era un riesgo tanto para los caballos como para nosotros los jockeys. Ahora quedó bárbara. Por suerte el tiempo ayudó y se pudieron hacer todos los arreglos”, sostuvo.
Brito entiende que estas mejoras llegan en el momento indicado. “Todos nos estamos preparando de la mejor forma para la reunión extraordinaria del domingo y está muy bueno que las autoridades acompañen ese entusiasmo con nuevas obras y con mejoras”, agregó.
El próximo domingo, cuando las gateras se abran y los mejores ejemplares del NOA aceleren rumbo a la meta, pocas personas pensarán en las máquinas que durante días moldearon cada metro del recorrido. Sin embargo, allí estará una parte fundamental del espectáculo: una pista renovada que vuelve a ofrecer el escenario que merece una de las grandes fiestas del turf del Norte argentino.