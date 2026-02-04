El turf vuelve a latir en Tucumán con una jornada de alto nivel

El plato fuerte del día será el Especial “Apertura”, sobre 1.400 metros, una carrera que reunirá a destacados mediofondistas y que asoma como uno de los grandes atractivos de la cartelera. Allí, el local Show Goes On aparece como una de las cartas más firmes. El defensor de la caballeriza tucumana “Abuela Teté” supo demostrar su jerarquía al imponerse el año pasado en el clásico “Irineo Leguisamo”, y buscará comenzar la temporada reafirmando ese protagonismo. Desde Santiago del Estero llegará Remanente, un ejemplar experimentado, habituado a competir -y ganar- en cotejos jerárquicos, que intentará arruinar la fiesta local. Completan la nómina Golden Warrior, Great Daddy, Jan de Liche, Kavac, Trendic Topic y Twitch Hurricane, conformando un lote parejo y atractivo.