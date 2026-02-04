El turf vuelve a latir en Tucumán con una jornada de alto nivel

Después de 42 días de inactividad, el turf volverá a latir este domingo en el hipódromo tucumano con una jornada que promete emociones fuertes. El regreso será a lo grande: el programa contará con 10 competencias de muy buen nivel, con ejemplares provenientes de distintos puntos de la región y pruebas que cubrirán distancias variadas, desde los explosivos 800 metros hasta los exigentes 1.400.
El plato fuerte del día será el Especial “Apertura”, sobre 1.400 metros, una carrera que reunirá a destacados mediofondistas y que asoma como uno de los grandes atractivos de la cartelera. Allí, el local Show Goes On aparece como una de las cartas más firmes. El defensor de la caballeriza tucumana “Abuela Teté” supo demostrar su jerarquía al imponerse el año pasado en el clásico “Irineo Leguisamo”, y buscará comenzar la temporada reafirmando ese protagonismo. Desde Santiago del Estero llegará Remanente, un ejemplar experimentado, habituado a competir -y ganar- en cotejos jerárquicos, que intentará arruinar la fiesta local. Completan la nómina Golden Warrior, Great Daddy, Jan de Liche, Kavac, Trendic Topic y Twitch Hurricane, conformando un lote parejo y atractivo.
La actividad tendrá tres pruebas sobre 1.200 metros que también reúnen nombres interesantes. En la primera se medirán Altruismo, Count the Gold, El Barba Roja, Elegilo a El, Giro Latino, Noble Mani, Soy Nicholas, The Coach y Winner Zensational, mientras que en la siguiente estarán Apostólico Frank, Don Chipion, Ever More, Full Gente, Glaniador, Impetuosa, Island Express, Last Jedi, Light Black, Principe Dark, Talento Embrujado y Waterlight, una competencia numerosa que promete desarrollo un intenso desde la largada.
En el otro cotejo sobre las 12 cuadras serán Candy Gato, Domna, Forgetter, Glorioso Ireneo, Norteño for Sale, Radio Waves, Taty Boone y Wind Vision los que buscarán quedarse con el triunfo.
Las pruebas sobre 1.300 metros también tendrán un rol destacado en la jornada. Blessed Again, Buenos Muchachos, Galana in Love, Mundo Daniel, Muro Atlantico, Sol por Norma, Storm Force y Winsaday animarán una de ellas, mientras que Army of Me, Cornell, Distinto Rig, Eufemio, French Lover, Hermano del Alma, Landslide Risk, Piu Rimout y Select Boy serán los protagonistas de la otra.
Para los amantes de la velocidad habrá tres explosivas pruebas de 800 metros. En la primera participarán Abra del Hinojo, El Etiquetado, Emperor Jack, Fumikomi, Goloso Ken, Grand Caro, Il Fortinero, Island of Luck, Nacho Sun Prize, Tailgate y Un Terremoto. Luego será el turno de Acuciante, Balmar, Basko Domonet, Caro Amicci, Dipinto, Euro Spring, Grand Lucre, Grand Rex, Long View, Mr. Aidan, Potro Catch y Standart. Finalmente, estarán en los partidores Crissette, El Majestuoso, Espalda sin Riesgo, Flowering Peach, Frivolous, Good Champion, Grimaldo, Guajiru, High Song, J Be Peanut, Kind of Magic, Mare Bravio, The Best Warrior y Valid Sam.
Con un programa equilibrado y nombres de probada jerarquía, el hipódromo tucumano se prepara para un regreso esperado, que marcará el inicio de una nueva etapa del calendario turfístico y renovará la ilusión de profesionales, propietarios y aficionados.