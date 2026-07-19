Mundial 2026: más de dos horas de demora para ingresar al MetLife para ver la final

En medio de una expectativa enorme en todo el planeta por la final del Mundial 2026, que disputarán hoy las selecciones de Argentina y España, en Nueva York, la ansiedad se apoderó de los miles de simpatizantes y periodistas que se llegaron hasta el MetLife Stadium. La demora en la apertura de los accesos demoró los ingresos más de dos horas.
Desde la mañana neoyorkina, las calles de Manhattan fueron un desfile incesante de hinchas argentinos y españoles ávidos por conseguir entradas y transporte para poder llegar hasta Nueva Jersey, en donde está ubicado el estadio. Se espera para las 16, horario de inicio del partido, más de 82.000 espectadores.
En los alrededores del estadio largas filas fueron alimentándose de hinchas y periodistas, que debieron esperar más de dos horas antes de que se abrieran los accesos.
Aunque la organización cumplió con los horarios en todo la Copa del Mundo 2026, sorprendió que hoy, en el juego más convocante de todos, las puertas recién abrieran apenas tres horas antes del pitazo inicial.