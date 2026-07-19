A horas de la final, la AFA emocionó a los hinchas y la Selección con un video que alimenta la ilusión

Uno de los momentos más emotivos llega cuando el video enfoca a Lionel Messi. Las imágenes alternan entre registros de su infancia y algunas de sus mejores acciones en el Mundial 2026. "Acá venimos nosotros con el mejor del planeta. El que nunca baja los brazos y baila con los pies como ningún otro en el mundo", expresa el relato mientras se suceden distintas jugadas del capitán argentino.