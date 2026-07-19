A horas de la final, la AFA emocionó a los hinchas y la Selección con un video que alimenta la ilusión

Resumen para apurados
- La AFA lanzó un emotivo video en redes sociales a horas de la final del Mundial 2026 en EE. UU. frente a España, buscando motivar a los hinchas y a la Selección Argentina.
- La producción audiovisual combina jugadas clave del torneo actual con videos de la infancia de los futbolistas, música de Rocky y emotivos homenajes a Maradona y Menotti.
- Esta campaña refuerza la identidad colectiva y la ilusión de los hinchas en la antesala de una final histórica, donde Argentina buscará consagrarse bicampeona del mundo.
En la antesala de la final del Mundial 2026 frente a España, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió un video cargado de emoción que rápidamente se viralizó en las redes sociales. La producción busca reforzar la ilusión de los hinchas y acompaña el momento decisivo de una Selección que intentará convertirse en bicampeona del mundo.
Con la inconfundible música de la película Rocky como banda sonora, el material combina imágenes de la actual campaña mundialista con videos de la infancia de los futbolistas, escenas de los festejos populares y el fervor de los hinchas argentinos que acompañaron al equipo en Estados Unidos. El resultado es un relato cargado de identidad, orgullo y pertenencia.
"Señoras y señores, acá viene el campeón defensor", comienza la narración, mientras se observan imágenes de Lionel Messi y sus compañeros caminando hacia el campo de juego. El mensaje repasa el recorrido reciente del seleccionado y destaca su capacidad para sobreponerse a las adversidades.
"Al que quisieron tirar mil veces y se volvió a levantar", continúa la voz en off, en una clara referencia a los desafíos que atravesó el equipo antes de consolidarse como una de las grandes potencias del fútbol mundial.
Uno de los momentos más emotivos llega cuando el video enfoca a Lionel Messi. Las imágenes alternan entre registros de su infancia y algunas de sus mejores acciones en el Mundial 2026. "Acá venimos nosotros con el mejor del planeta. El que nunca baja los brazos y baila con los pies como ningún otro en el mundo", expresa el relato mientras se suceden distintas jugadas del capitán argentino.
El homenaje no se limita a las figuras consagradas. La producción también pone el foco en los comienzos de cada integrante del plantel, con videos familiares y fotografías de sus primeros años en el fútbol. "Porque acá vienen los clubes de barrio y todos esos pibes con sed de gloria", señala la narración.
La pieza audiovisual también rescata algunos de los elementos que forman parte de la identidad argentina fuera de la cancha. Reuniones familiares, asados, encuentros entre amigos y celebraciones espontáneas en distintos rincones del país acompañan la frase: "Acá viene la familia, los asados y las juntadas. Y los que gritan el gol como si el mundo se acabara", consignó el sitio Infobae.
A lo largo del video también aparecen los miles de hinchas que viajaron a Estados Unidos para acompañar a la Selección durante el torneo. Las tribunas teñidas de celeste y blanco reflejan el respaldo que recibió el equipo a lo largo de la competencia.
La producción rinde homenaje, además, a figuras emblemáticas de la historia del fútbol argentino. "Acá viene el Diego, el Flaco y los pibes de Malvinas que jamás se olvidarán", afirma la narración, mientras se suceden imágenes de Diego Maradona, César Luis Menotti y de la bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas", exhibida por Giovani Lo Celso durante el certamen.
El video repasa también algunas de las jugadas más recordadas de la campaña mundialista y destaca el espíritu competitivo del equipo con frases como "los que no dan una por perdida", "el que demostró amor propio en cada batalla" y "el campeón de la gente, el bicampeón de América, el que recibe golpes, pero golpea tres veces más".
En el cierre aparecen abrazos, festejos y momentos compartidos por el plantel, con la emoción de Lionel Messi y el respaldo de Lionel Scaloni como protagonistas. La producción concluye con una frase que resume el mensaje de la AFA de cara a la final: "Señoras y señores, acá venimos nosotros. Y vamos por todo".